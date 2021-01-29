Обзор первых TWS наушников YAMAHA TW-E3A: для ценителя звука

Продукция компании YAMAHA ассоциируется с качественным звуком, ведь недаром продукты торговой марки используются любителями и профессионалами во всём мире.

Сегодня поклонникам легендарного бренда необязательно получать удовольствие от сочного звука в замкнутых условиях или с проводными наушниками – достаточно взять с собой новые беспроводные наушники TW-E3A.

Характеристики

Модель: TW-E3A

Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц

Поддерживаемые кодеки: aptX, AAC

Тип излучателей: динамические

Подключение: Bluetooth 5.0

Степень защиты: IPX5

Время работы: 6 часов

Время работы с зарядным кейсом: 24 часа

Стоимость: 6 999 рублей

Внешний вид

TW-E3A были представлены в России 20 декабря 2020 года. Наушники оснащены современными функциями, собственными разработками в области звука, позволяющими оставить далеко позади себя основных и сравняться с конкретными конкурентами, например, AirPods второго поколения от Apple. Да, сравнить их корректно именно с ними. Потому что TW-E3A являются самой младшей и доступной моделью из беспроводных наушников YAMAHA, но другие наушники бренда пока не добрались до отечественного рынка.

Наушники поставляются в небольшой, простой по дизайну коробке, внутри которой находится зарядный кейс и пара наушников.

Комплектация:

Кейс

Наушники

Четыре пары амбушюр

Накладки для ушей

Зарядный кабель Type-C

Кейс достаточно увесистый, изготовлен из качественного поликарбонат, имеет магнитную крышку, световой индикатор на тыльной стороне, порт для зарядки USB-C, а также не скрипит и не люфтит. Приятный по тактильным ощущениям из-за матового корпуса, который не оставляет отпечатков пальцев.

Внутри кейса на магнитах для зарядки размещаются сами наушники. Конструкция также выполнена из поликарбоната, обтянутая материалом, напоминающий силикон. Вверху на корпусе каждого наушника размещается световой индикатор, который оповещает об уровне заряда и готовности к использованию.

На выбор представлено несколько цветовых вариантов: классический черный, нежный розовый, голубой и востребованный белый. Поэтому каждый сможет подобрать их под себя. На момент запуска стоимость TW-E3A составляет 6 999 рублей, что значительно ниже, чем на AirPods, при этом звук находится далеко впереди.

Для придирчивых «ушей»

Широким спектром звучания сегодня могут похвастаться не все модели наушников. Какие-то выдают насыщенные низы, в других акцент сделан на высокие и средние ноты. В YAMAHA TW-E3A реализован оптимальный баланс громкости и сочности частот. Даже на незначительной громкости можно погрузиться в прослушиваемый контент. Все привычные музыкальные треки начали восприниматься иначе, ведь наушники позволяют услышать каждую ноту и это довольно круто.

Фирменная технология YAMAHA “Комфортное Прослушивание”, встроенная в устройство, решает проблему громкого звука, который обычно включают на максимум, чтобы иметь возможность насладиться той или иной композицией. Благодаря технологии наушники сохраняют полный спектр звучания даже на минимальной громкости.

Амбушюры на выбор

Так как TW-E3A – TWS-решение, большое значение имеет посадка. Наушники выполнены в эргономичной форме, позволяющей заниматься спортом, активно гулять, бегать без риска их уронить. За это отвечают амбушюры. К слову, правильно подобрав их, можно повысить качество звучания.

Комплект представлен четырьмя сменными амбушюрами, рассчитанными на разный размер слухового канала. Изготовлены из силиконового материала, который не способствует потоотделению, не вызывает дискомфорта или аллергии. А дополнительные элементы типа «плавник» делают TW-E3A подходящими для занятий спортом.

Защита от влаги

Наушники не получили полноценной защиты от влаги, однако, стандарт IPX5 обезопасит их от капель дождя и пота. Производитель позиционирует продукт в качестве варианта для активного образа жизни – для спорта и путешествий.

Автономность

Компактная модель работает на основе встроенного аккумулятора, обеспечивающего непрерывное прослушивание музыки в течение шести часов. Наушники питаются от АКБ, встроенного в кейс – емкости хватит, чтобы зарядить их три раза, что позволяет не обращаться к зарядному устройству как минимум сутки.

Стоит отметить, что с момента полного заряда и первого включения, прошло около двух недель и наушники до сих не разрядились. Автономность на приличном уровне.

Поддержка AAC и AptX

Наушник поддерживают два популярных стандарта:

AAC – стандарт, выдающий качество уровня MP3 320. При прослушивании музыки с этой технологии не требуется конвертация, что в положительном ключе влияет на ресурс аккумулятора.

AptX – качество формата MP3 320, который отсутствует в AirPods 2. Стандарт обеспечивает качество звука, сравнимое с CD – об этом заявляет владелец технологии – компания Qualcomm.

Управление

В новинке используется не сенсорное управление, как это сделано во многих премиальных моделях. Тут всё проще. Оно представлено физическими кнопками, с помощью которых можно:

Воспользоваться голосовыми ассистентами Siri или Google;

Поставить музыкальную композицию на паузу;

Уменьшить или увеличить звук;

Переключить на предыдущую или следующую композицию;

Принять или отклонить звонок.

Такое управление имеет существенное преимущество перед сенсорным – пользователь понимает, что команда была дана устройству, а ложные нажатия исключены. Кнопки моментально откликаются на команды, поэтому пользоваться телефоном во время прослушивания музыки не придется. При этом достаточно богатый функционал, особенно изменение громкости.

Единственно, что может разочаровать, так это надавливание на ухо во время переключения.

Bluetooth 5.0 на борту

Устройство поддерживает работу Bluetooth 5.0, который функционирует в сочетании с технологией True Wireless Stereo Plus. Благодаря этому наушники подключаются к совместному источнику одновременно.

На профильном рынке представлено множество TWS-моделей, имеющих одну проблему – постоянные прерывания и задержки, особенно заметные при просмотре видео на видеохостингах. В TW-E3A такой проблемы не наблюдается, поэтому обрывы звука и прочие проблемы исключены.

Фирменный софт

Для удобства взаимодействия с наушниками можно использовать приложение – YAMAHA Headphones Controller для iOS и Android. Функционал не такой богатый. С его помощью можно просмотреть общий заряд наушников, включить или отключить фирменную технологию Listening Care, а также настроить таймер для автоматического отключения при бездействии.

Возможно в будущем функционал приложения расширится, но пока слишком сыро.

Голосовое управление

Для тех, кто не привык обходиться без помощи голосового помощника, предусмотрена возможности активации Siri или Google Assistant. Посредством голосового управления можно управлять громкостью, переключать треки, получать информацию о проигрываемом контенте и многое другое.

Встроенные микрофоны отлично передают голос и во время разговоров через гарнитуру, ни один собеседник не пожаловался на неразборчивость моей речи, что бывало с другими наушниками.

Итого

YAMAHA TW-E3A – современное решение, позволяющее за относительно небольшие деньги получить шикарный звук, хорошую емкость и богатое интуитивно управление. Гарнитура не нацелена на конкретную аудиторию. Она универсальна, подойдет для тех, кто ведет активный образ жизни или проводит большую часть дня в офисе. Также модель будет полезна людям, использующим наушники в качестве беспроводной гарнитуры.

Это один из тех случаев, когда наушники можно смело рекомендовать к покупке и не разочароваться в их использовании.

Плюсы Шикарный звук

Отличная сборка

Качественные материалы

Хорошая комплектация Минусы Управление на любителя

Слабое приложение