Флагманские TWS-наушники Yamaha YH-L700A появились в России

Yamaha объявила о старте продаж в России дизайнерских накладных наушников YH-L700A. Наушники оснащены процессором трёхмерного звукового поля, прогрессивным активным шумоподавлением, фирменным звучанием и функцией комфортного прослушивания.

Кроме популярных кодеков SBC и AAC, устройство оснащено усовершенствованным аудиокодеком Qualcomm aptX Adaptive. Кодек aptX Adaptive обеспечивает работу на битрейтах от 276 до 420 Кбит/сек, регулируя скорость передачи данных для бесперебойной связи в сложных условиях.

Фирменная технология Yamaha «Трёхмерное звуковое поле» преобразовывает любой двухканальный аудиосигнал в объёмный многоканальный. Эти алгоритмы локализуют источник звука, используя запатентованную аудиотехнологию HRTF (функция анализа положения головы), синтезируя бинауральный звук и преобразуя двухканальный источник звука в трёхмерное звуковое поле.

Встроенный в наушники микрофон измеряет плотность их прилегания и степень утечки воздуха каждые 20 секунд. Воспроизведение оптимизируется в реальном времени, чтобы откорректировать различия между источником звука и фактическими условиями прослушивания. Таким образом звук подстраивается под слушателя и окружающую обстановку.

Технология «прогрессивное комфортное прослушивание» предназначена для оптимизации баланса громкости. Каждые 0,7 мс на основе данных за предыдущие 5 секунд вычисляется средний уровень громкости. 4-полосный эквалайзер оптимизирует громкость воспроизведения, не искажая динамический диапазон. Чтобы звучание было более естественным, параметры коррекции применяются медленно и постепенно.

Активное шумоподавление отсекает нижние частоты у воспроизводимой музыки. Технология прогрессивного активного шумоподавления основана на новом подходе. Она приглушает окружающий шум, но при этом не искажает аудиосигнал.

Встроенные в наушники микрофоны измеряют совокупные сигналы музыки и фоновых шумов. Обработка сигналов производится отдельно с помощью фирменного алгоритма Yamaha: сигнал, поступающий на внутренний микрофон, используется для анализа уровня окружающего шума, что позволяет рассчитать, что именно нужно вычесть из сигнала музыки, чтобы убрать только шум. Таким образом сохраняется чистота звучания и точность воспроизведения музыки.

Функция «фоновые звуки » использует встроенный микрофон, который улавливает внешние звуки и воспроизводит их через наушники, чтобы вы могли и прослушивать аудио, и оставаться в курсе происходящего вокруг.

По заявлению производители наушники способны проработать на одном заряда до 34 часов. В России модель доступна в чёрном цвете по рекомендованной розничной цене 49 990 рублей.