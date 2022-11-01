Infinix представила смартфон ZERO 20 с камерой 108 Мп для России

Infinix выпустила в России смартфон среднего класса ZERO 20. У новинки процессор MediaTek Helio G99, такой же будет использоваться в грядущем Realme 10.

Сразу перейдем к стоимости Infinix ZERO 20, она составляет 26 990 рублей за версию с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

Infinix ZERO 20 получил 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. По словам производителя, экран прошел сертификацию TÜV Rheinland о защите от синего излучения и позволяет пользователям длительное время использовать устройство без усталости для глаз.

Процессором, как упомянули выше, служит Helio G99. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч + поддержка 45-ваттной зарядки, которая идет в комплекте. Обещают, заряд от 1 до 75% всего за 30 минут.

Основную камеру наделили тремя датчиками: главный на 108 Мп, 13-мегапиксельный широкоугольный и портретный 2-мегапиксельный + LED вспышка с двумя диодами. У фронтальной камеры 60 Мп.

Среди прочего стоит отметить возможность расширения оперативной памяти 8 Гб + 5 Гб, наличие стереозвука с технологией обработки аудио от DTS и новую оболочку XOS 12.