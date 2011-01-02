Обзор Realme 6s: доступный смартфон для всех задач

Смартфон Realme 6s – образец недорогого, практичного устройства, который может предложить среднюю по производительности аппаратную часть, многофункциональную камеру, аккумулятор высокой емкости, при этом стоимость гаджета находится на доступом уровне. Если вы присматриваете недорогой, качественный смартфон, приглашаем познакомиться с одним из главных конкурентов Redmi прямо сейчас.

Внешний вид: просто и со вкусом

Аппарат поставляется в классической коробке приятного жёлто-оранжевого цвета, и комплектуется стандартными аксессуарами: мощный адаптер питания на 30 Вт, шнур Type-C, чехол и защитная пленка.

Смартфон реализован в корпусе из глянцевого пластика. Производитель предлагает два варианта цветов – в глубоком черном и насыщенном белом. Применение пластика позволило удешевить устройство, однако, оно не выглядит и не ощущается хлипким – прочная сборка обеспечивает отсутствие люфтов, скрипов и прочих неприятностей, которыми часто страдают недорогие модели. Дизайнеры бренда хорошо потрудились над внешним видом устройства – он способен соревноваться с другими представителям профильного рынка.

О минусах – тыльная крышка с глянцевым покрытием склонна к царапинам, но ситуацию спасает комплектный кейс из прозрачного силикона. Для тех, кто не любит дефекты на экране, предусмотрена защитная пленка, уже наклеенная на фронтальную панель.

Смартфон выполнен в стандартом форм-факторе: чуть выступающая над корпусом камера, скругленные углы, тонкий профиль, минимальный рамки – он неплохо лежит в руке, не скользит и не норовит выпасть из ладони.

В руках устройство достаточно компактное, на что влияет легкий пластик, минимальная толщина в 8.9 мм – это отличный вариант для тех, кто предпочитает юзать девайс в режиме одной руки. Но при этом не стоит забывать, что техника оснащена экраном с внушительной диагональю в 6.5 дюйма. Защиты от воды нет.

Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке включения справой стороны корпуса, а вот качельки громкости расположились слева. Также там расположен лоток для двум SIM-карт или одной “симки” и карты памяти формата microSD.

Максимум пространства для контента

Realme 6s – обладатель большого дисплейного модуля, диагональ которого составляет 6.5 дюймов. Он выполнен с использованием технологии IPS, поддерживает обновления с частотой в 90 Гц.

Экран демонстрирует яркую, насыщенную красками картинку, позволяющую с комфортом листать страницы браузера, работать с документами, различными приложениями, фотографией.

Для надёжности модуль покрыт стеклом Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием среднего уровня.

Автономность для активных пользователей

Внутри установлен аккумулятор емкостью в 4300 мАч – не самый лучший, но приемлемый результат, способный обеспечит работу устройства на протяжении суток и более. Тест со стандартным сценарием эксплуатации продемонстрировал, что девайс живет два дня, при условии взаимодействия с мессенджерами, просмотра YouTube, запуска простых игрушек. Realme 6s – смартфон, который точно не подведет в важный момент. Впрочем, батарейка очень живучая, поэтому можно оставлять зарядку дома.

Модель поддерживает технологию быстрой зарядки – всего за 60 минут АКБ наполняется до 100%. Эту скорость обеспечивает комплектный адаптер мощностью на 30 Вт. Если вы юзаете гаджет «и в хвост, и в гриву», эта возможность является весьма актуальной.

Производительность для любых задач

В устройствах Realme часто используется процессоры серии MediaTek Helio, и новинка не стала исключением. На борту установлен чипсет Helio G90T – быстрый игровой чип, который не может похвастаться отменной энергоэффективностью.

При этом он функционирует гораздо быстрее конкурентов, например, Snapdragon 720G. Для стабильной работы системы предусмотрены разные модификации памяти. Оптимальные варианты – 6 Гб ОЗУ, которые гарантируют – владелец не встретится с лагами, тормозами, проблемами при работе со многозадачностью.

Во время теста было запущенно множество популярных игр. В Asphalt 9 смартфон вёл себя уверенно, не выдавал никаких тормозов и сильных нагревов. Аналогично и с другими популярными проектами.

Коммуникационный функционал

В устройстве есть все необходимое, что может понадобиться требовательному юзеру. Для подключения к питанию предусмотрен разъем Type-C, стандартный 3.5 mm Jack для подключения наушников. Для тех, кто уже отказался от банковских карт, полезным окажется модуль NFC, позволяющий проводить бесконтактную оплату. Стоит отметить, что у прямого конкурента в лице Redmi, модуль NFC можно встретить редко.

Аппарат оборудован всего одним динамиком, но это не мешает наслаждаться чистым, насыщенным звуком при прослушивании музыки или просмотре фильмов. На отлично с задачей справляется микрофон, обеспечивая нормальную слышимость в процессе мобильного общения.

Камера для красивых фото

Если камера смартфона имеет для вас первостепенное значение, при этом бюджет на покупку девайса ограничен, новинка от китайского бренда может стать неплохой альтернативой более дорогим собратьям.

Для создания фото предусмотрен основной модуль на 48 Мп с сенсором Quad Bayer. Смартфон умеет снимать в формате макро, умело размывает задний фон, делая снимки с популярным нынче эффектом боке.

В условиях дневного освещения аппарат неплохо справляется с детализацией, предлагая четкий, яркий результат. Имеется режим ночной съемки, который неплохо справляется с фото и видео. Последнее дополнено стабилизацией.

Фронтальный модуль слегка приближает объект, но это не мешает делать качественные фотки, которыми можно поделиться с друзьями в социальных сетях.

Оболочка

Аппарат работает на базе одной из последних версий Android, при этом производитель, беря пример с главных конкурентов, одевает ПО в фирменную оболочку.

В новинке использована Realme UI 1.0, основанная на ColorOS 11. Система имеет приятный, детально продуманный интерфейс, красиво прорисованные иконки, массу фишек для настройки оболочки под себя.

Что имеем в итоге?

Realme 6s – современный компактный смартфон среднего класса с большим экраном, выдающим картинку FullHD+, что удовлетворяет пожелания 90% пользователей, ищущих трубку в недорогом сегменте.

Производительный, с отличной автономностью, запускает топовые игры, стабильно функционирует в режиме многозадачности. Наличие быстрой зарядки, щедрый комплект – дополнительные плюсы в копилку девайса. Его можно смело рекомендовать к приобретению.

Плюсы Жирный плюс за NFC

6 ГБ оперативной памяти

Хорошая производительность

Качественная сборка корпуса

Поддержка быстрой зарядки на 30 Вт Минусы Корпус без чехла легко цапарается

Среднее качество съёмки ночью