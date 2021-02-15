Обзор OPPO Reno 4 Lite: шесть камер в тонком корпусе

В октябре 2020 года компания OPPO представила для европейского рынка доступный смартфон Reno 4 Lite. Сейчас новинка уже во всю продаётся в России. Чем он запомнился, что он представляет собой – читайте в данном материале.

Технические характеристики

Модель: OPPO Reno 4 Lite

Габариты: 73.77×160.14×7.48 мм, 164 г

Дисплей: 6,43″, 2400×1080, Super AMOLED, 60 Гц

Процессор: MediaTek Helio P95, PowerVR GM9446

Камера: 48 МП F/1.70, сверхширокоугольная 8 МП F/2.20, 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40

Память: 8 ГБ, 128 ГБ, поддержка microSD

Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт

ОС: Android 10 (Color OS 7.2)

Связь: 3G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS

Стоимость: 24 990 рублей

Полный комплект

Начинается всё с комплектации. В коробке стандартных размеров находится силиконовый чехол, зарядный блок мощностью 18 ватт, кабель USB-C, наушники, документация и скрепка для лотка с SIM-картой.

Одним из главных плюсов является дополнительная защита в виде защитной плёнки, которая уже сразу находится на смартфоне. Без плёнки смартфоном приятно пользоваться, а всё благодаря качественному олеофобному покрытию и стеклу Gorilla Glass 3.

Дизайн и AMOLED

Несмотря на относительно доступный ценник в смартфоне используется 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и пиковой яркостью на 800 нит, а вот частота обновления составляет всего 60 Гц. Тут же находится сканер отпечатков пальцев, который работает достаточно быстро и без каких-либо нареканий.

Корпус смартфона пластиковый, хотя с расстояния и без прикосновений об этом не скажешь. Со стороны больше напоминает металл. Матовое покрытие спасает от царапин. Толщина корпуса всего 7,48 мм с закруглёнными краями. Аппарат удобно держать, он не скользит из-за матового корпуса и не впивается углами в ладонь.

Сам внешний вид довольно стильный, двуцветный корпус красиво переливается на свете. Если не знать его стоимость, то никогда не догадаешься, что перед тобой китайский бюджетник. Однако корпус очень маркий.

Шесть камер

Спереди размещаются две фронтальные камеры, которые аккуратно врезаны в дисплей. Они значительно тоньше, чем у других производителей. Разрешение составляет 16 и 2 Мп. Второй модуль служит для определения глубины и размытия фона. Эффект боке можно отключить или отрегулировать в настройках.

Сзади расположились четыре выпирающие камеры с двойной вспышкой. Основной модуль на 48 Мп, широкоугольный 8 Мп, 2 Мп глубины и 2 Мп монохромный сенсор. Последний служит для создания черно-белого фона.

Основной сенсор на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп, 2 Мп сенсор глубины и 2 Мп монохромный сенсор. Зачем он тут? Для создания цветных портретов с чёрно-белым фоном. Оптического зума нет, тут используется средненький цифровой двукратный зум. Для самых обычных фотографий вполне достаточно.

ИИ и для чего он?

Особый акцент в аппарате делается на искусственный интеллект, который особенно помогает с портретной съёмкой. Например, ИИ может дорисовать смазанный кадр или придать ему более чёткий вид.

Для видео используется максимальное разрешение в 4K при 30fps и цифровая стабилизация. Если весь кадр не особо нужен, то можно активировать режим «суперстабилизации». Кроме того, эффект боке может работать во время съёмки видео, чего совсем не ожидаешь, но именно в этом смартфоне функция сделана для галочки, потому что какой-либо пользы от неё нет.

Оптимальное железо

Работает смартфон на чипсете MediaTek Helio P95 в паре с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти соответственно. Последнюю можно расшить с помощью microSD, но тут придётся выбирать между второй симкой и памятью. Лично мне с головой хватает 128 ГБ, все фотографии можно отправлять в облако и не чувствовать дискомфорт. Процессор среднего уровня, а значит его хватает для выполнения базовых задач. Если говорить об играх, то ведёт он себя соответственно. Тут не будет возможности сделать катку в Танках или PUBG на максимальных настройках. Частота кадров начнёт заметно теряться, а сам смартфон будет сильно нагреваться.

В качестве оболочки используется собственная Color OS 7.2 на базе Android 10. К ней нет никаких претензий. Работает плавно и шустро.

2 дня без зарядки

Объём аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, которая идёт в комплекте. За 40 минуты она заряжает смартфона на 50%, а для полного заряда достаточно 1,5 часа. Благодаря оптимизированной оболочки Color OS 7.2 смартфон спокойно работает до 2 дней в умеренном режиме.

Итого

Подводя итоговую черту – OPPO Reno 4 Lite получился уверенным бюджетником с прокаченными возможностями для любителей делать фото. Качество снимков флагманским не назовешь, но для обычных фотографий – его будет достаточно.

Смартфон симпатичный и лёгкий, а фирменная оболочка работает без нареканий. Стоит отметить, что смартфон не предназначен для тяжелых игр, а значит подойдёт для нетребовательных пользователей или любителей гонять в Among Us. К смартфону можно присмотреться, если ничего интересного больше не нашлось за 24 тысячи рублей или вы неровно дышите к бренду OPPO.

Плюсы Тонкий корпус

Автономность

Оптимизация оболочки

Поддержка быстрой зарядки Минусы Высокая стоимость

Средний процессор