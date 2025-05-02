Обзор OPPO Reno13 5G: среднебюджетник с флагманскими чертами

В феврале 2025 года OPPO представила в России новую линейку смартфонов Reno13. В начале марта базовая модель OPPO Reno13 5G приехала ко мне на обзор. И вот, спустя почти два месяца тестирования, делюсь своими впечатлениями. За это время удалось изучить работу устройства и понять его сильные и слабые стороны. Что получилось у OPPO — рассказываю в обзоре.

Характеристики OPPO Reno13 5G

Модель: OPPO Reno13 5G (CPH2689)

Габариты: 157,90×74,73×7,24 мм, 181 г

Дисплей: 6,59 дюймов, AMOLED, FHD+ (2760×1256 пикселей), 460 ppi, до 120 Гц, тач до 240 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 1200 нит, 100% DCI-P3, 1.07 млрд цветов, Corning Gorilla Glass 7i

Процессор: MediaTek Dimensity 8350

ОЗУ: 12 ГБ (LPDDR5X)

Память: 512 ГБ (UFS 3.1)

Камеры: основная — 50 Мп, Sony LYT-600, 1/1.95″, f/1.8, автофокус, OIS; широкоугольная — 8 Мп, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, 112 градусов; дополнительный модуль — 2 Мп, f/2.4; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус

Батарея: 5600 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP69, IP68 и IP66

ОС: ColorOS 15 (Android 15)

Связь: WiFi 6, LTE, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, 2×nano-SIM, USB Type-C

Цена на момент обзора: 49 999 ₽

Комплектация

OPPO Reno13 поставляется в фирменной белой коробке. На упаковке помимо названия модели и надписи «OPPO AI Phone» находится серебристый узор, напоминающий крылья — такой же рисунок украшает и заднюю панель устройства.

Внутри находится всё самое необходимое:

Смартфон

Адаптер питания на 80 Вт

Кабель USB-A на USB-C

Рифлёный прозрачный силиконовый чехол

Скрепка для SIM-лотка

Документация

Особо стоит отметить чехол. В отличие от дешёвых аксессуаров, которые кладут большинство производителей, здесь рифлёный с небольшими выступами по краям. Они помогают защитить экран от случайных царапин, когда смартфон кладётся на стол экраном вниз. Сам чехол качественный и приятный на ощупь.

Кроме того, на экран уже с завода наклеена защитная плёнка. То есть смартфон готов к использованию сразу из коробки.

Внешний вид

OPPO предлагает Reno13 в двух расцветках: синей и белой. Каждая из них имеет свои особенности. Например, синий вариант получил эффект свечения вокруг блока камер, который проявляется на свету. У меня на обзоре белый Reno13, фишкой которого стала переливающаяся под лучами света текстура, напоминающая крылья.

OPPO Reno13 получился лёгким (всего 181 грамм) и тонким (7,24 мм). За счёт скруглённых алюминиевых граней смартфон удобно ложится в ладонь. Боковая рамка сделана из металла и приятно холодит — обычно такое решение встречается только у флагманов.

Задняя панель — из матового стекла, абсолютно плоская и тоже тактильно приятная. На ней нет лишних элементов, только логотип OPPO и надпись «AI CAMERA SYSTEM» на блоке камер. Всё выглядит аккуратно и лаконично.

Коротко пройдёмся по элементам управления: сверху — микрофон и ИК-порт, справа — кнопки регулировки громкости и питания, снизу — разъём USB-C, динамик, микрофон и слот для двух SIM-карт.

Отдельно стоит отметить высокую степень защиты от пыли и воды. OPPO Reno13 прошел испытания на соответствие отраслевым стандартам IP69, IP68 и IP66. Производитель заверяет, что смартфон защищён от горячей воды до 80°C, а также выдерживает погружение в воду на глубину до 2 метров в течение 30 минут. В приложении «Камера» даже есть специальный режим съёмки под водой.

Правда, стоит помнить: защита может со временем ухудшаться, а попадание воды в корпус не считается гарантийным случаем. Так что купаться со смартфоном специально не стоит.

Кроме того, устройство устойчиво к падениям благодаря бионической системе поглощения ударов, технологиям в области обработки стекла и металла, а также амортизации. Но тестировать OPPO Reno13 на прочность я не стал, доверимся производителю.

Дисплей

OPPO Reno13 получил OLED-экран размером 6,59 дюйма с разрешением 2760×1256 пикселей и плотностью 460 ppi. Диагональ радует, это не 6,8-дюймовая «лопата» и не 6,3-дюймовый компакт, а так называемая «золотая середина».

Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления 60, 90 или 120 Гц — её можно выбрать вручную в настройках, а также настроить для определенного приложения. Максимальная яркость заявлена на уровне 1200 нит. В реальных условиях смартфоном комфортно пользоваться даже на улице под ярким солнцем.

Благодаря высокой плотности пикселей шрифты выглядят чётко, а отдельные пиксели невозможно разглядеть невооруженным глазом. Картинка яркая, но при этом естественная и приятная глазу.

Обратите внимание, что, как и в других смартфонах OPPO, по умолчанию выставлено «Стандартное» разрешение экрана (2373×1080). Рекомендую переключить на «Высокое» (2760×1256 точек) в приложении «Настройки» → «Экран и яркость».

Под экраном расположился оптический сканер отпечатков пальцев. Он работает шустро, распознаёт практически в 100% случаев. Однако, как и во многих смартфонах, он прижат к нижней грани. Несмотря на габариты Reno13, иногда из-за этого приходится перехватывать устройство. Но есть альтернативный вариант — распознавание по лицу. Функция работает хорошо, узнаёт даже при слабом освещении.

Естественно, есть «Живые оповещения». Это своеобразный аналог Dynamic Island, но с очень ограниченным функционалом. Капсула показывает уведомления о звонках, музыке, зарядке, записи экрана, работе диктофона и т.д. Однако поддерживаются исключительно системные приложения, сервисы вроде «Яндекс Музыки» не интегрированы.

Производительность

Аппаратной основой Reno13 стал восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8350. Его дополняют 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Для повседневных задач производительности смартфона хватит с головой на ближайшие несколько лет.

В синтетических тестах OPPO Reno13 5G не ставит рекордов, но демонстрирует достойные результаты:

Тест Результат OPPO Reno13 5G Geekbench Single 1298 Geekbench Multi 3910 Geekbench OpenCL 7917 Geekbench Vulkan 8509 AnTuTu (1 прогон) 1 350 446 AnTuTu (2 прогон) 1 302 433 AnTuTu (3 прогон) 1 321 598 AnTuTu (4 прогон) 1 299 752 AnTuTu (5 прогон) 1 338 698 CPU Throttling Test (Max) 308,175 CPU Throttling Test (Avg) 257,017 CPU Throttling Test (Min) 204,011 CPU Throttling Test (просадка) 33%

Несмотря на то, что Reno13 не позиционируется как смартфон для геймеров, с играми он справляется очень уверенно и почти не греется:

Genshin Impact (максимальные настройки графики) — 40-45 FPS

War Thunder Mobile (максимальные настройки графики, сглаживание TAA) — 40-70 FPS (в зависимости от карты)

Call of Duty: Mobile (максимальные настройки графики) — 60 FPS

Таким образом, мощности Reno13 хватает, чтобы запускать абсолютно любые игры. Но в некоторых тайтлах будет разумнее всё-таки снижать качество графики в угоду плавности и высокому FPS.

В устройстве есть встроенный «Игровой движок» — специальный режим, который помогает оптимизировать производительность под игры. Здесь можно включать «Игровой режим Pro», записывать экран и настраивать блокировку уведомлений и звонков и т.д. Интересно, что в меню есть функция «Повышение быстродействия», однако ни одна из протестированных игр её не поддерживает.

Так как это «OPPO AI Phone», то не обошлось без ИИ-функций. Но останавливаться на них отдельно я не буду, так как я о них подробно рассказывал в обзоре OPPO Find X8. Если коротко, то есть Gemini, ИИ-помощник и ИИ-автор для работы с текстами, AI Studio для создания изображений и фоторедактор с ИИ-инструментами. Кроме того, поддерживается приложение O+ Connect для передачи файлов между устройствами OPPO и iPhone. Самое удивительное, что производитель решил искусственно не урезать ИИ-возможности Reno13 и он получил все те же фишки, что и флагман. Такое мы одобряем!

Камеры

За фото- и видеовозможности OPPO Reno13 отвечают четыре камеры. Их характеристики указаны в начале обзора, поэтому сразу перейдём к основным выводам.

Основной 50-мегапиксельный модуль делает отличные фотографии как днём, так и ночью. Снимки получаются чёткими, с хорошей детализацией и реалистичной цветопередачей. Приятно, что камера не «перекручивает» цвета, как это часто бывает — всё выглядит натурально. Даже при сложном освещении кадры сохраняют баланс: и светлые, и тёмные участки хорошо читаются.

А вот «Макро», который автоматически включается при приближении к объекту, разочаровал. Идеально сфокусироваться с помощью него достаточно сложно, особенно на фоне того, что при малейшем сдвиге камеры переключаются. На основную камеру подобные фотографии делать проще и по качеству они получаются достаточно неплохие.

Ночной режим здесь скорее бонус — без него фото тоже получаются достойными. Но примеры снимков я всё-таки сделал на него. В целом, каких-то претензий нет, единственное — часто в кадр попадают блики от источников света (например, фонарей), но в большинстве случаев это можно поправить с помощью фоторедактора.

Порадовала широкоугольная камера. Но не качеством получающихся фотографий, а цветопередачей. Она аналогична основной камере, поэтому заметной разницы при переключении модулей нет. Это редкость, даже флагманы вроде OPPO Find X8 грешат «холодными» шириками. Естественно, ожидать от него чётких и детализированных снимков не стоит, но кадры получаются достаточно неплохие.

0.6x 1x 2x 20x Оригиналы фото и видео доступны на Яндекс Диске

Фронтальная камера здесь тоже на 50 Мп. Селфи получаются качественными, видно даже структуру кожи и отдельные волосы. Кому-то такая детализация может не понравиться, но для тех, кто любит естественные снимки без перебора с фильтрами — это плюс.

Что касается видео, то смартфон способен снимать 4K в 60 FPS. Но для «сверхстабилизации» необходимо снизить разрешение до 1080p 60 FPS.

Автономность

OPPO Reno13 оснастили мощной батареей на 5600 мАч. Это хороший запас, которого вполне хватает на весь день активного использования — мессенджеры, соцсети, видео, звонки, фото и сёрфинг в интернете. Обычно к концу дня у меня оставалось ещё около 20% заряда.

В комплекте со смартфоном идёт быстрая зарядка мощностью 80 Вт. С 1% до 100% смартфон заряжается примерно за 45-50 минут. А вот беспроводной зарядки нет.

В настройках батареи можно выбрать один из четырёх режимов работы:

Режим высокой производительности — максимальное быстродействие

Сбалансированный режим — баланс производительности и энергопотребления

Режим энергосбережения — снижает быстродействие и выключает некоторые функции системы

Режим суперэнергосбережения — ограничивает производительность, позволяет использовать не более 6 приложений одновременно

Кроме того, доступны настройки уровня заряда батареи, процесса заряда и энергосбережения.

Итого

OPPO Reno13 5G — это смартфон среднего класса, который по некоторым параметрам дотягивается до уровня флагманов. Он ощущается в руке как дорогое устройство и радует необычным внешним видом, качественным экраном, достойной производительностью, хорошей основной камерой, высокой автономностью, защищённостью и широким набором встроенных ИИ-функций.

Можно с уверенностью сказать, что Reno13 5G — по-настоящему сбалансированный смартфон, сочетающий приятный дизайн, хорошую эргономику и достаточную для большинства задач мощь. Однако его основной проблемой является официальный (!) ценник — от 49 999 рублей. На маркетплейсах за меньшие деньги можно приобрести флагманский OPPO Find X8, не говоря уже о десятках конкурентов, которые расположились в этом ценовом сегменте.

Anatoly Плюсы Необычный дизайн и металлические рамки

Яркий OLED-дисплей с частотой 120 Гц

Хорошие снимки на основную камеру

Достойная производительность

Высокая автономность и быстрая зарядка

Защита от воды и пыли IP69, IP68 и IP66, устойчивость к падениям

Полный набор ИИ-функций Недостатки Отсутствие беспроводной зарядки

Единственная конфигурация памяти 12/512 ГБ

Завышенный ценник на российском рынке



