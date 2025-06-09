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OPPO Find X9 Ultra получит новую зум-камеру

Тестируются варианты с 200 и 50 Мп.

Компания экспериментирует с конфигурацией перископических модулей и выбирает между разрешением и размером сенсора.

OPPO продолжает работать над камерофоном Find X9 Ultra — преемником выпущенного ранее Find X8 Ultra. Хотя до официального релиза ещё далеко, в сеть уже попадают утечки о ключевых характеристиках, особенно — о системе камер.

Что тестирует OPPO

По данным инсайдера Digital Chat Station, компания рассматривает сразу несколько прототипов:

  • основной модуль 200 Мп
  • ультраширик 50 Мп
  • две перископические камеры:
    • вариант с 200 Мп
    • вариант с 50 Мп и более крупной матрицей 1/1.3″

Интересно, что версия с меньшим разрешением может оказаться более перспективной: крупный сенсор и 3-кратный оптический зум потенциально дадут лучшее качество съёмки при слабом освещении.

Что ещё известно

По слухам, OPPO Find X9 Ultra также получит новый чипсет Snapdragon 8 Elite 2. Анонс флагмана ожидается в первой половине 2026 года. Финальная конфигурация камер пока не определена — всё зависит от результатов внутренних тестов.

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Источник:
Gizmochina
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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