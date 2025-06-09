OPPO Find X9 Ultra получит новую зум-камеру

Компания экспериментирует с конфигурацией перископических модулей и выбирает между разрешением и размером сенсора.

OPPO продолжает работать над камерофоном Find X9 Ultra — преемником выпущенного ранее Find X8 Ultra. Хотя до официального релиза ещё далеко, в сеть уже попадают утечки о ключевых характеристиках, особенно — о системе камер.

Что тестирует OPPO

По данным инсайдера Digital Chat Station, компания рассматривает сразу несколько прототипов:



основной модуль 200 Мп

ультраширик 50 Мп

две перископические камеры: вариант с 200 Мп вариант с 50 Мп и более крупной матрицей 1/1.3″



Интересно, что версия с меньшим разрешением может оказаться более перспективной: крупный сенсор и 3-кратный оптический зум потенциально дадут лучшее качество съёмки при слабом освещении.

Что ещё известно

По слухам, OPPO Find X9 Ultra также получит новый чипсет Snapdragon 8 Elite 2. Анонс флагмана ожидается в первой половине 2026 года. Финальная конфигурация камер пока не определена — всё зависит от результатов внутренних тестов.