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Доступный OPPO A5x с батареей 6000 мАч и защитой IP65 вышел в России

Смартфон с батареей на неделю, защитой от воды и доступным ценником.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:14

OPPO запустила продажи A5x — доступного смартфона с акцентом на автономность и надёжность. Устройство оснащено аккумулятором 6000 мАч с зарядкой SuperVOOC 45 Вт, который, по данным производителя, сохраняет до 80% ёмкости даже после пяти лет использования.

Модель получила защиту от воды и пыли по стандарту IP65, процессор Snapdragon 6s 4G Gen1, дисплей 6,67″ с частотой 90 Гц и пиковую яркость до 1000 нит. Корпус выполнен из прочных материалов с двойным закалённым стеклом и сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H.

OPPO A5x поступил в продажу в России с батареей 6000 мАч и защитой IP65
OPPO A5x поступил в продажу в России с батареей 6000 мАч и защитой IP65
OPPO A5x поступил в продажу в России с батареей 6000 мАч и защитой IP65

Основная камера — 32 Мп с поддержкой интеллектуальной обработки фото. Среди редких для сегмента функций — инфракрасный порт для управления техникой.

Смартфон доступен по цене 9 999 рублей в цветах «сапфир» и «перламутр».

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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