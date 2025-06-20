Доступный OPPO A5x с батареей 6000 мАч и защитой IP65 вышел в России

OPPO запустила продажи A5x — доступного смартфона с акцентом на автономность и надёжность. Устройство оснащено аккумулятором 6000 мАч с зарядкой SuperVOOC 45 Вт, который, по данным производителя, сохраняет до 80% ёмкости даже после пяти лет использования.

Модель получила защиту от воды и пыли по стандарту IP65, процессор Snapdragon 6s 4G Gen1, дисплей 6,67″ с частотой 90 Гц и пиковую яркость до 1000 нит. Корпус выполнен из прочных материалов с двойным закалённым стеклом и сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H.

Основная камера — 32 Мп с поддержкой интеллектуальной обработки фото. Среди редких для сегмента функций — инфракрасный порт для управления техникой.

Смартфон доступен по цене 9 999 рублей в цветах «сапфир» и «перламутр».