OPPO представила серию Reno 14 в Китае

Серия OPPO Reno 14 официально дебютировала в Китае. Вместо привычного акцента на дизайн, компания делает ставку на производительность, автономность и возможности для контент-мейкеров.

Reno 14 и Reno 14 Pro получили плоский AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-диммингом 3840 Гц для снижения нагрузки на глаза. Диагональ экрана 6,59 дюйма у базовой модели и 6,83 дюйма у Pro’шки. Экраны защищены стеклом OPPO Crystal Shield Glass.

Обе модели оснащены основными камерами на 50 Мп, фронталкой на 50 Мп и телеобъективом 3,5x на базе сенсора Samsung JN5. У Reno 14 Pro добавлен ещё один 50-мегапиксельный ультраширокий модуль, тогда как базовая модель использует стандартный 8 Мп модуль.

Фронтальные и основные камеры поддерживают видеосъёмку в 4K 60 fps, а также включают инструменты для стриминга: шумоподавление, цветокоррекцию и запись геймплея. OPPO даже представила внешний кулер и пауэрбанк на 20 000 мАч в качестве аксессуаров для длительной съёмки и игр.

OPPO Reno 14 (сверху) и OPPO Reno 14 (снизу). Не пытайтесь найти отличия. У каждой серии по одному эксклюзивному цвету.

Reno 14 Pro работает на пока неанонсированном чипсете Dimensity 8450, с графикой Mali-G720 MC7. Обычный Reno 14 получил Dimensity 8350. Оба процессора выполнены по 4-нм техпроцессу и дополняются до 16 ГБ LPDDR5X ОЗУ и до 1 ТБ UFS 3.1 памяти. Новая система охлаждения с “ледяным” нанокристаллом обещает втрое лучшую теплоотдачу.

Автономность одна из главных фишек серии. Reno 14 оснащён аккумулятором на 6000 мАч, а Pro-версия — на 6200 мАч. Обе модели поддерживают проводную зарядку 80 Вт, а Reno 14 Pro — ещё и беспроводную 50 Вт AIRVOOC. По заявлениям OPPO, смартфон позволит стримить (!) до 5 часов или играть до 8 часов подряд без подзарядки.

Несмотря на производительность, устройства получили защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Более того, в смартфонах есть режимы для подводной съёмки в 4K 30 fps.

Цены в Китае:

Reno 14: от 2799 юаней (~390 долларов) за версию 12+256 ГБ

Reno 14 Pro: от 3499 юаней (~485 долларов) и 4499 юаней (~625 долларов) за версию 16+1 ТБ

Продажи стартуют 23 мая. На выбор предложены цвета: Reef Black, Mermaid, Calla Lily Purple и Pinellia Green. Вопрос только в том, когда новинки выйдут за пределы Китая.