Первые изображения раскладушки Oppo Find N5 Flip

Oppo, похоже, готовится вернуться в сегмент раскладушек в 2025 году. В базе патентов WIPO обнаружены рендеры нового складного смартфона, которым может оказаться Find N5 Flip.

Название логично: в Китае традиционно избегают числа 4, поэтому после Find N3 Flip может сразу последовать «пятый».

Что видно на рендерах

Форм-фактор похож на N3 Flip: вертикальный экран + внешний дисплей

Камеры теперь в пилюле , сдвинутой вправо — похоже, освобождают место под больший внешний экран

, сдвинутой вправо — похоже, освобождают место под Три камеры на крышке и без зазора в районе шарнира

на крышке и в районе шарнира Внутренний дисплей без видимых изменений

Сохранился физический ползунок-алерт

Пока неофициально

Это патентная заявка, а не финальный продукт. Oppo пока никак не комментировала возможный запуск.

В феврале 2025 компания представила Find N5, так что раскладушка вполне может выйти отдельно, как это было с серией N3.

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