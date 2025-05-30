Первые изображения раскладушки Oppo Find N5 Flip

Oppo, похоже, готовится вернуться в сегмент раскладушек в 2025 году. В базе патентов WIPO обнаружены рендеры нового складного смартфона, которым может оказаться Find N5 Flip.
Название логично: в Китае традиционно избегают числа 4, поэтому после Find N3 Flip может сразу последовать «пятый».
Что видно на рендерах
- Форм-фактор похож на N3 Flip: вертикальный экран + внешний дисплей
- Камеры теперь в пилюле, сдвинутой вправо — похоже, освобождают место под больший внешний экран
- Три камеры на крышке и без зазора в районе шарнира
- Внутренний дисплей без видимых изменений
- Сохранился физический ползунок-алерт
Пока неофициально
Это патентная заявка, а не финальный продукт. Oppo пока никак не комментировала возможный запуск.
В феврале 2025 компания представила Find N5, так что раскладушка вполне может выйти отдельно, как это было с серией N3.
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