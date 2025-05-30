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Первые изображения раскладушки Oppo Find N5 Flip

Патент WIPO раскрывает, как может выглядеть следующая раскладушка Oppo.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 10:00

Oppo, похоже, готовится вернуться в сегмент раскладушек в 2025 году. В базе патентов WIPO обнаружены рендеры нового складного смартфона, которым может оказаться Find N5 Flip.

Название логично: в Китае традиционно избегают числа 4, поэтому после Find N3 Flip может сразу последовать «пятый».

Что видно на рендерах

  • Форм-фактор похож на N3 Flip: вертикальный экран + внешний дисплей
  • Камеры теперь в пилюле, сдвинутой вправо — похоже, освобождают место под больший внешний экран
  • Три камеры на крышке и без зазора в районе шарнира
  • Внутренний дисплей без видимых изменений
  • Сохранился физический ползунок-алерт

Пока неофициально

Это патентная заявка, а не финальный продукт. Oppo пока никак не комментировала возможный запуск.

В феврале 2025 компания представила Find N5, так что раскладушка вполне может выйти отдельно, как это было с серией N3.

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Источник:
The GEEK, Gizmochina
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