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OPPO готовит к релизу серию K13 Turbo с уникальной системой активного охлаждения

Впервые вентилятор встроен в модуль камеры, а смартфоны при этом сохраняют защиту от воды.
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Валентин Снежин сегодня в 07:37

Компания OPPO официально анонсировала дату презентации новой линейки смартфонов K13 Turbo. Премьера состоится в Китае 21 июля. Главная особенность устройств заключается в системе активного охлаждения с турбиной, ранее не применявшаяся в смартфонах бренда.

Судя по тизеру, вентилятор встроен в модуль камеры и засасывает воздух через него, а затем выпускает через левый торец корпуса. При этом смартфоны сохранят защиту от воды по стандарту IPX8. Также для визуального акцента добавлена RGB подсветка.

Серия будет состоять из двух моделей: K13 Turbo и K13 Turbo Pro. По предварительным данным, Pro-версия получит чипсет Snapdragon 8s Gen 4 и 16 ГБ оперативной памяти. В качестве экрана выступит плоская OLED-панель на 6,8 дюйма с разрешением 2800×1280 пикселей и частотой 144 Гц. Камеры: основная на 50 Мп, вспомогательная на 2 Мп и фронтальная на 16 Мп.

Базовая модель K13 Turbo, по слухам, будет работать на Dimensity 8450, но остальной набор характеристик останется идентичным. Устройства также предложат короткофокусный сканер отпечатков и пластиковую рамку.

Цветовые варианты: Black Warrior и First Purple для обеих моделей, а также Knight White (для базовой версии) и Knight Silver (для Pro).

Промокампания уже запущена, дизайн подтверждён ранними утечками, а главная интрига кроется в эффективности активно охлаждения в реальной нагрузке.

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Источник:
Gizmochina
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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