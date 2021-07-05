Обзор фиолетового iPhone 12 mini: компактный и мощный

Долгожданный iPhone 12 mini или более известный в народе, как “миник” стал самым компактным смартфоном Apple с относительно классическими габаритами, дисплеем на всю площадь и характеристиками обычного iPhone 12. К тому же, в линейку добавился новый фиолетовый цвет.

Я проходил с “миником” около месяца и готов поделиться своим “за” и “против” его покупки и удобства использования в 2021 году.

Характеристики

Модель: iPhone 12 mini

Габариты (ВxШxТ): 131.5×64.2×7.4 мм, 135 г

Дисплей: 5,4″, 2340×1080 (Super Retina XDR), OLED, 60 Гц

Процессор: 6-ядерный Apple A14 Bionic

Камера основная: сверхширокоугольная 12 МП 2x F/2.40, широкоугольная 12 МП F/1.60, оптическая стабилизация

Камера фронтальная: 12 Мп

Память: 4 ГБ оперативной, 64/128/256 постоянной

Батарея: 2227 мАч, быстрая зарядка 20 Вт

ОС: iOS 14

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, 5G

Защита от воды: есть

Сканер: распознавание по лицу Face ID

Стоимость: 69 990 рублей

Комплектация

Думаю, что этот пункт можно спокойно пропустить. Потому что только ленивый может не знать комплектацию новых айфонов: сам смартфон, кабель с выходом Type-С, небольшой мануал и наклейки. Отсутствие зарядного блока в комплекте – боль, но ничего с этим уже не поделаешь.

Внешний вид и дисплей

Всю лицевую площадь “миника” занимает 5,4-дюймовый Super Retina XDR OLED-дисплей и он заметно лучше, чем ЖК-дисплей в iPhone 11. Просмотр контента действительно выходит на новый уровень. Несмотря на миниатюрные размеры корпуса, которые практически соответствуют iPhone 8, контент воспринимается совсем иначе. Листать ленту в инстаграм или бродить по сети – одно удовольствие.

12 mini все еще использует дисплей с частотой 60 Гц, поэтому скроллинг не так впечатляет, как на некоторых телефонах, которые стоят аналогичную сумму. В будущем хотелось бы видеть 120 Гц и больше в следующих моделях Apple.

Экран и задняя сторона айфона покрыта защитным керамическим покрытием Ceramic Shield, которая была специально разработана Apple совместно с компанией Corning. Если его уронить, то не придётся бежать в сервисный центр. Максимум, что появится – небольшая царапина. Края iPhone 12 mini, как и в iPhone 12 покрывает выкрашенная в цвет корпуса алюминиевая рамка, а не рамка из нержавеющей стали, как у это сделано в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

По характеристикам и корпусу в нём нет никаких отличий от старшего iPhone 12. А именно: процессор A14 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти и вариация памяти для хранения данных от 64 до 256 ГБ. По своему опыту скажу, что такого железа хватит на ближайшие 3-4 года.

Фиолетовый клуб

Так как на обзоре “миник” не с первоначальным цветовым окрасом, то рассмотрим этот фиолетовый цвет по которому многие просто сходят с ума. Сразу отмечу, он не такой тёмный, как это демонстрируется в рекламе. Скорее это ярко-фиолетовый, который ближе к светлым тонам. Без сомнений цвет красивый, не такой маркий, как черный и заметно выделяется на общем фоне.

Если сравнить с предыдущим iPhone 11 в фиолетовом цвете, то это абсолютно два разных цвета. Если iPhone 11 имеет более светлые тона, то у iPhone 12 цвет более глубокий и приглушенный.

Почему спустя какое-то время Apple выпустила именно фиолетовый цвет? Тут есть небольшая отсылка к самому первому iPhone. Бывший руководитель группы разработчиков оригинального программного обеспечения для iPhone Скотт Форсталл, после ухода из Apple раскрыл некоторые подробности. По его словам, разработка первого смартфона Apple велась под названием «Purple Project» (Фиолетовый проект), почему был выбран именно этот цвет – уже неизвестно, но из-за секретности, его участникам запретили любое упоминание о нём в разговорах с коллегами. Есть предположения, что фиолетовый был любимым цветом Стива Джобса.

Также, кто вёл работу над первым айфоном, называли свой офис «Фиолетовый клуб» и иронично поставили на выходе табличку с переделанной цитатой из «Бойцовского клуба» – «Первое правило Фиолетового проекта: никому не говорить о Фиолетовом проекте».

Вот такая вот интересная история.

Камеры

Сзади идентичный набор модулей от iPhone 12 – именно 12-мегапиксельные широкоугольный с диафрагмой f/1.6 и сверхширокоугольный с 120 градусов и диафрагмой f/2.4. Также нет телеобъектива, как в iPhone 12 Pro и Pro Max, а значит при использовании зума, снимки не будут такими чёткими.



Слева фото на обычный модуль. Справа фото на «ширик».

Спереди камера на 12 Мп – привычный вырез с технологиями FaceID, портретный и ночной режим, а также Deep Fusion.

Записывать видео на iPhone 12 mini можно в формате 4K со скоростью 24, 30 или 60 кадров в секунду.

Я бы не сказал, что каких-либо возможностей в камере типа Dolby Vision в 4K@60 fps, который есть в iPhone 12 Pro и Max, мне не хватает. Камеры хорошо снимают днём и ночью.

Заряда хватит

Если в обычным iPhone 12 ёмкость аккумулятора 2851 мАч, то iPhone 12 mini обладает всего 2227 мАч. Однако, не стоит сразу списывать “миник” со счетов. Держит он заряд вполне хорошо и при активном использовании его хватает где-то на 6-7 часов. Для сравнения, такой же автономностью мог похвастаться iPhone XR. Кроме того, есть поддержка быстрой зарядки – iPhone 12 mini достаточно 30 минут, чтобы восполнить заряд с 0 до 60%.

Кстати, для подзарядки придётся докупать какой-либо фирменный аксессуар, а именно блок питания на 20 Вт или беспроводную зарядку MagSafe. Тут уже на вкус и цвет.

Блок питания есть смысл приобрести, если вы хотите использовать всю мощь быстрой зарядки. Вы вечно куда-то спешите и не хотите ждать.

Если хочется чего-то нового, то лучше присмотреться к MagSafe. Сидишь себе за столом, работаешь, положил айфон на зарядку и он спокойно себе заряжается. Уверяю, забудете про шнур навсегда и к тому же не нужно будет чистить порт от вечной пыли. Важно отметить, что мощность такой зарядки в iPhone 12 mini всего 12 Вт.

Несмотря на относительно средний показатель автономности, брать с собой повербанк в дальние поездки не помешает.

Как в руке

С момента выхода серии iPhone 12 видел много возмущений о неудобстве использования новых смартфонов из-за квадратных граней. Утверждалось, что айфон буквально впивается в руку, его неудобно держать и, к тому же, с граней отваливается краска. С перечисленным совершенно не согласен. Говоря о iPhone 12 mini из-за малых габаритов им мегаудобно управлять одной рукой, а именно писать текст, общаться в мессенджерах и пользоваться банковскими приложениями. Большие экраны отучили нас управлять смартфоном одной рукой, а тут с этим все прекрасно.

К диагонали экрана привыкаешь буквально за неделю. Никакого дискомфорта!

Пользоваться айфонами всегда приятней без кейсов, но тут уже выбор каждого. Кто раньше пользовался iPhone 4, iPhone 5 или iPhone SE могут словить флешбеки из-за плоских граней и интуитивно искать кнопку включения на верхней части корпуса.

Если и пользоваться кейсами, то только оригинальными. Во-первых, они качественные и придают уверенности, что телефон от случайного падения не разобьётся вдребезги, а благодаря поверхности предотвратит выскальзывание из кармана. Во-вторых, чехлы оснащены магнитной пластиной для поддержки MagSafe, предохраняют камеры и дисплей от царапин за счет выступов над корпусом. К тому же родной чехол не делает из смартфона толстого монстра.

Вернёмся к размерам. Есть множество людей, которые принципиально ходят с iPhone SE первого поколения или даже iPhone 5S и не хотят менять своего спутника на “лопату”. Тут для них идеальным решение является 12 mini. Судите сами: по габаритам он чуть больше iPhone 5S и меньше iPhone 8, а по характеристикам современный флагман без урезанных возможностей. Круто? Я считаю, что да.

Теперь об играх. Видимо, я так отвык от небольших дисплеев, что играть в PUBG или GTA на 5,4-дюймовом экране совсем некомфортно из-за мелких элементов. Конечно, их можно увеличить, но тогда они будут занимать большую часть экрана и производить ложные нажатия, а это уже непростительно в онлайн-играх. Хотя может кто-то и привыкнет, ведь играли когда-то на iPhone 6 и не жаловались.

Так для кого создали iPhone 12 mini?

iPhone 12 mini создан для тех, кто давно мечтал о компактном телефоне, но не хочет жертвовать качеством и мощностью. Apple проделала отличную работу, чтобы воплотить такой аппарат в реальность. Скажу честно, он не идеален по времени автономной работы и высокому ценнику, но если закрыть на это глаза, то iPhone 12 mini станет отличным выбором для людей, которые на дух не переносят “лопаты”.

Также на миник могут обновиться пользователи уже морально устаревших устройств в виде iPhone 6/7 или iPhone SE первого поколения. Дисплей для них будет больше, мощность значительно выше, а габариты с удобствами управления останутся на прежнем уровне.

Дисплей шикарен, мощность на высоте, а установленный модуль 5G нацелен на будущее. Такой телефон прослужит верой и правдой долгие годы.

Очень интересно будет посмотреть на iPhone 12 mini, когда в этом году Apple выпустит новое поколение айфонов и значительно снизит ценник на предшественников. Тогда он точно обретёт ошеломительную популярность и станет народным хитом.

Плюсы Компактный дизайн

Наличие всех фишек iPhone 12

Шикарный дисплей

Наличие 5G на будущее Минусы Стоимость

Медленная беспроводная зарядка

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