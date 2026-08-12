Защитные стёкла для складного iPhone Ultra показали на фото и видео

Ожидается, что первый складной iPhone будет представлен в следующем месяце в формфакторе похожим на Samsung Galaxy Z Fold8 и Huawei Pura X Max. Хотя в Сети уже появилось несколько рендеров iPhone Ultra, новая утечка раскрывает дизайн стекла внешнего дисплея.

Сегодня авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии защитных стёкол для iPhone Ultra. Судя по изображениям, у грядущей новинки стекло внешнего дисплея с одной стороны будет с двумя закруглёнными углами, а с противоположной — нет, что на первый взгляд выглядит ассиметрично и ужасно.

Но скорее всего сам дисплей получит одинаковые закругления со всех сторон, поскольку это защитное стекло клеится на экранную матрицу и прикрывает собою всю переднею панель смартфона.

Ожидается, что презентация iPhone Ultra состоится во второй неделе сентября, его должны показать вместе с флагманами iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.