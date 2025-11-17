Casio выпустила лимитированные G-Shock MRG-B2000KT-3A с титаном и изумрудами

Casio выпустила в Японии лимитированные часы G-Shock MRG-B2000KT-3A. Всего подготовлено 800 экземпляров, каждый из которых украшен ручной гравировкой мастера Масао Кобаяси.

Модель выполнена из титана с зелёным DLC-покрытием. На безеле размещена гравировка феникса, выполненная в традиционной технике Shishi-Aibori. В винты безеля установлены четыре изумруда. На корпусе использован уникальный узор, вдохновлённый кристаллизацией стали на лезвиях японских мечей.

Часы оснащены ремешком из фторкаучука Durasoft с орнаментом и титановой застёжкой с твёрдым покрытием. Для циферблата применён градиент от красного к оранжевому.

Характеристики:

Защита до 20 бар

Солнечная подзарядка

Bluetooth-синхронизация времени

Радиокоррекцию для Японии, Европы, Китая и США

Светодиодная подсветка

Секундомер, таймер и мировое время для 300 городов

Размеры — 54,7 × 49,8 × 16,9 мм, масса — 138 г. Стекло — сапфировое с просветляющим покрытием. Заявленная точность — ±15 секунд в месяц при отключённой синхронизации.

В Японии продажи начнутся в ноябре 2025 года по цене ¥935 000 (около $6070). Поставки в другие регионы ожидаются позже. Часы будут выпускаться с индивидуальными серийными номерами и поставляться в специальной упаковке.