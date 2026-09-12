Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали на «живых» качественных видео

В начале недели HUAWEI представила раскладушку Mate XT 2 с трёхсекционном дисплеем, а сегодня смартфон поступил в продажу. Первые покупатели ультимативного устройства уже начали делиться своими шортсами, что позволило разглядеть новинку со всех сторон на «живых» видео во всех доступных цветовых решениях.

В отличие от Mate XT и Mate XTs, использовавших один дисплей, складывающийся буквой Z, Mate XT 2 оснащён двумя экранами и складывается во «внутрь», по типу как у Samsung Galaxy Z TriFold:

Подробные технические характеристики ультимативного смартфона HUAWEI Mate XT 2 можете почитать на нашем сайте в этом материале.