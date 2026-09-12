Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали на «живых» качественных видео
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Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали на «живых» качественных видео

Подборка из нескольких коротких Shorts–видео, которые продемонстрировали новинку со всех сторон.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:27
Трифолд HUAWEI Mate XT 2 показали на «живых» качественных видео

В начале недели HUAWEI представила раскладушку Mate XT 2 с трёхсекционном дисплеем, а сегодня смартфон поступил в продажу. Первые покупатели ультимативного устройства уже начали делиться своими шортсами, что позволило разглядеть новинку со всех сторон на «живых» видео во всех доступных цветовых решениях.

В отличие от Mate XT и Mate XTs, использовавших один дисплей, складывающийся буквой Z, Mate XT 2 оснащён двумя экранами и складывается во «внутрь», по типу как у Samsung Galaxy Z TriFold:

Подробные технические характеристики ультимативного смартфона HUAWEI Mate XT 2 можете почитать на нашем сайте в этом материале.

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Также стали известны ключевые характеристики и дата презентации.
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