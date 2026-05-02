Промокоды для Genshin Impact на май 2026

Список актуальных промокодов на мору, камни истока и другие ценные ресурсы

Редакция The GEEK сегодня в 12:00

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от HoYoverse, в которой можно бесплатно получать ресурсы через промокоды. Они дают мору, камни истока и другие ценные предметы. Мы собрали актуальные промокоды Геншин Импакт на май 2026, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Промокоды Геншин Импакт на май 2026

  • Snezhnaya20260812 — 200 гемов.
  • A0NBWRZZI3XJ — 20 гемов.
  • FAIRYGIRLLINNEA — 30 гемов.
  • PSCA8NL4ZSPD — 60 гемов.
  • MIXF44DAP7HW — 20 гемов.
  • 8BHA0KFRG94K — 60 гемов.
  • ZT5RJ4AX4WYV — 60 гемов.

Как ввести промокод в Геншин Импакт?

Через официальный сайт:

  1. Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact;
  2. Войдите в свой аккаунт;
  3. Выберите сервер и персонажа;
  4. Введите промокод и подтвердите;
  5. Получите награду во внутриигровой почте.

Смартфон:

  1. Откройте игровое меню Паймон;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.

ПК:

  1. Откройте Меню;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.

PlayStation:

  1. Откройте Меню;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.
