Промокоды для Genshin Impact на май 2026

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от HoYoverse, в которой можно бесплатно получать ресурсы через промокоды. Они дают мору, камни истока и другие ценные предметы. Мы собрали актуальные промокоды Геншин Импакт на май 2026, а также рассказываем, как их активировать.
Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.
Промокоды Геншин Импакт на май 2026
- Snezhnaya20260812 — 200 гемов.
- A0NBWRZZI3XJ — 20 гемов.
- FAIRYGIRLLINNEA — 30 гемов.
- PSCA8NL4ZSPD — 60 гемов.
- MIXF44DAP7HW — 20 гемов.
- 8BHA0KFRG94K — 60 гемов.
- ZT5RJ4AX4WYV — 60 гемов.
Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Genshin Impact!
Как ввести промокод в Геншин Импакт?
Через официальный сайт:
- Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact;
- Войдите в свой аккаунт;
- Выберите сервер и персонажа;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
Смартфон:
- Откройте игровое меню Паймон;
- Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
ПК:
- Откройте Меню;
- Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
PlayStation:
- Откройте Меню;
- Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.