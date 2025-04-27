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ZONE 51 выпустил в России новые игровые мыши SAGE и MIRROR

В ассортименте появились три новые игровые мыши и линейка ковриков.

Бренд ZONE 51 представил беспроводную игровую мышь SAGE PRO, проводные мыши SAGE и MIRROR, а также новую линейку ковров.

SAGE PRO — это сверхлёгкая беспроводная мышь весом 52 грамма. Она оснащена топовым сенсором Pixart 3395, поддерживает частоту опроса до 8000 Гц и работает как по проводу, так и по радиоканалу 2,4 ГГц.

SAGE PRO

Модель получила микропереключатели Huano с ресурсом до 80 млн нажатий под основными кнопками, энкодер скролла TTC Gold и микропереключатели Huano с ресурсом до 1 млн кликов под остальными кнопками мыши. Время автономной работы достигает 100 часов на высокой частоте опроса и до 150 часов при Bluetooth-соединении.

Проводные игровые мыши SAGE и MIRROR оснащены сенсором Pixart 3327, переключателями Huano с ресурсом до 20 млн нажатий и лёгким кабелем в мягкой оплётке. Их вес составляет 47 граммов.

SAGE

Главное различие между ними — форма корпуса: SAGE выполнена в эргономичном стиле, а MIRROR — в симметричном. Частота опроса — 1000 Гц, что даёт минимальную задержку передачи сигнала — всего 0,1 мс. В комплект также входят сменные тефлоновые ножки.

MIRROR

Кроме того, ZONE 51 выпустил серию игровых ковров размером 900×400 мм. В линейке представлены ковры с разной скоростью скольжения:

  • Средние (классические) — SHADOW с плотной полиэстеровой поверхностью
  • Быстрые — CROSS из прочной ткани CORDURA
  • Сверхбыстрые — BUNNY, MASTER и SHADOW ELITE из жаккарда с полиэстеровым плетением
CROSS
MASTER
BUNNY
SHADOW ELITE
ZONE 51 выпустил новые игровые мыши SAGE и MIRROR
ZONE 51 выпустил новые игровые мыши SAGE и MIRROR
ZONE 51 выпустил новые игровые мыши SAGE и MIRROR
SHADOW

Цены на новинки следующие:

  • ZONE 51 SAGE PRO — 4690 рублей
  • ZONE 51 MIRROR — 1490 рублей
  • ZONE 51 SAGE — 1490 рублей
  • ZONE 51 CROSS — 1490 рублей
  • ZONE 51 SHADOW ELITE — 990 рублей
  • ZONE 51 BUNNY — 990 рублей
  • ZONE 51 MASTER — 990 рублей
  • ZONE 51 SHADOW — 790 рублей
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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