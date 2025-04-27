ZONE 51 выпустил в России новые игровые мыши SAGE и MIRROR

Бренд ZONE 51 представил беспроводную игровую мышь SAGE PRO, проводные мыши SAGE и MIRROR, а также новую линейку ковров.

SAGE PRO — это сверхлёгкая беспроводная мышь весом 52 грамма. Она оснащена топовым сенсором Pixart 3395, поддерживает частоту опроса до 8000 Гц и работает как по проводу, так и по радиоканалу 2,4 ГГц.

SAGE PRO

Модель получила микропереключатели Huano с ресурсом до 80 млн нажатий под основными кнопками, энкодер скролла TTC Gold и микропереключатели Huano с ресурсом до 1 млн кликов под остальными кнопками мыши. Время автономной работы достигает 100 часов на высокой частоте опроса и до 150 часов при Bluetooth-соединении.

Проводные игровые мыши SAGE и MIRROR оснащены сенсором Pixart 3327, переключателями Huano с ресурсом до 20 млн нажатий и лёгким кабелем в мягкой оплётке. Их вес составляет 47 граммов.

SAGE

Главное различие между ними — форма корпуса: SAGE выполнена в эргономичном стиле, а MIRROR — в симметричном. Частота опроса — 1000 Гц, что даёт минимальную задержку передачи сигнала — всего 0,1 мс. В комплект также входят сменные тефлоновые ножки.

MIRROR

Кроме того, ZONE 51 выпустил серию игровых ковров размером 900×400 мм. В линейке представлены ковры с разной скоростью скольжения:

Средние (классические) — SHADOW с плотной полиэстеровой поверхностью

Быстрые — CROSS из прочной ткани CORDURA

Сверхбыстрые — BUNNY, MASTER и SHADOW ELITE из жаккарда с полиэстеровым плетением

CROSS

MASTER

BUNNY

SHADOW ELITE

SHADOW

Цены на новинки следующие: