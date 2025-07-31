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ZONE 51 выпустил игровые кресла в стиле Minecraft

Они сочетают яркий дизайн и продуманную эргономику.

Бренл ZONE 51 выпустил две новые модели игровых кресел — Minecraft CREEPER и Minecraft SWORD. Первое выполнено в ярко-зеленом цвете с образом Крипера, а второе представлено в строгой черно-синей гамме с пиксельным силуэтом алмазного меча.

CREEPER

Оба игровых кресла получили анатомическую форму сидения в стиле спортивного ковша, обивку из износостойкой экокожи с плотным наполнителем из пены, регулируемую спинку и 2D-подлокотники, механизм качания «топ-ган» и газлифт 4 класса, стальной каркас и бесшумные колеса.

SWORD

Кресла доступны для покупки на официальном сайте бренда по следующим ценам:

  • Minecraft CREEPER — 21 990 рублей;
  • Minecraft SWORD — 22 990 рублей.
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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