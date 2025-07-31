ZONE 51 выпустил игровые кресла в стиле Minecraft

Бренл ZONE 51 выпустил две новые модели игровых кресел — Minecraft CREEPER и Minecraft SWORD. Первое выполнено в ярко-зеленом цвете с образом Крипера, а второе представлено в строгой черно-синей гамме с пиксельным силуэтом алмазного меча.

CREEPER

Оба игровых кресла получили анатомическую форму сидения в стиле спортивного ковша, обивку из износостойкой экокожи с плотным наполнителем из пены, регулируемую спинку и 2D-подлокотники, механизм качания «топ-ган» и газлифт 4 класса, стальной каркас и бесшумные колеса.

SWORD

Кресла доступны для покупки на официальном сайте бренда по следующим ценам:

Minecraft CREEPER — 21 990 рублей;

Minecraft SWORD — 22 990 рублей.