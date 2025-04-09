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ZONE 51 выпустил новую игровую гарнитуру GENEZIS

Минималистичная новинка весом всего 215 граммов.

Бренд ZONE 51 представил новую игровую гарнитуру GENEZIS. Ключевой фишкой новинки стал небольшой вес — наушники весят всего 215 граммов, что делает их удобными для длительного использования.

GENEZIS выполнена минималистичном стиле и представлена в двух цветах — черном и белом. Элементы RGB-подсветки сведены к минимуму и представлены лишь в виде аккуратных вертикальных линий на корпусе. При этом подсветку при желании можно полностью отключить.

Гарнитура поддерживает как беспроводное (автономность до 50 часов), так и проводное подключение. Совместимость не ограничивается только компьютерами — гарнитура совместима с ноутбуками, смартфонами, планшетами и игровыми приставками, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam Deck и другие.

Подключение осуществляется либо по Bluetooth 5.3, либо через радиоканал 2,4 ГГц с помощью входящего в комплект передатчика. Особое внимание производитель уделил микрофону. Он выдвижной и размещен таким образом, чтобы точно улавливать голос, обеспечивая четкую передачу речи.

Для улучшенной вентиляции в GENEZIS используются тканевые амбушюры и оголовье, обеспечивающие комфорт во время игровых сессий или работы.

За звучание в гарнитуре отвечают 40-миллиметровые динамики с неодимовыми магнитами. Они обеспечивают чистое и сбалансированное звучание во всех диапазонах.

Новая игровая гарнитура ZONE 51 GENEZIS уже поступила в продажу по цене 3 990 рублей.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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