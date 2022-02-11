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Новости

Злоумышленники предлагают загрузить вирус вместо Windows 11

Компания HP сообщила, что злоумышленники начали распространять поддельные установщики обновлений Windows 11. Там распространяют ПО RedLine, которое крадёт пароли из браузеров.

Хакеры создали фейковый сайт и домен домен windows-upgraded.com. При нажатии кнопки «Загрузить сейчас» пользователь получает ZIP-архив размером 1,5 МБ под названием Windows11InstallationAssistant.zip. Он загружается из CDN Discord.

После распаковки получается папка размером 753 МБ. При запуске файла включается PowerShell-скрипт, который загружает с удалённого сервера файл .jpg со встроенной DLL-библиотекой. Она подменяет собой реально существующую библиотеку и перехватывает данные.

Сам сайт уже отключён, но никто не мешает хакерам использовать ту же уловку снова.

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Источник:
Bleeping Computer
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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