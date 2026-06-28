iPhone 18 Pro может подорожать сразу на $200

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут стать значительно дороже своих предшественников. Такой прогноз опубликовала аналитическая компания IDC после недавнего повышения цен на MacBook и iPad.

По оценке IDC, стоимость iPhone 18 Pro может вырасти на $200. В таком случае стартовая цена смартфона составит $1249–1299, а iPhone 18 Pro Max — $1349–1399.

Ранее аналитики ожидали более скромное повышение: примерно на $100 для Pro-моделей и около $50 для базового iPhone 18. Однако после того, как Apple подняла цены на часть Mac и iPad сразу на $200–300, прогноз был пересмотрен.

Одной из главных причин называют продолжающийся рост цен на память. По слухам, iPhone 18 Pro впервые получат 12 ГБ оперативной памяти, а стоимость таких компонентов за последний год заметно выросла.

Несмотря на возможное подорожание, в IDC не ожидают серьёзного снижения спроса. Аналитики считают, что многие владельцы iPhone 15 и более старых моделей захотят обновиться ради новых функций Apple Intelligence и Siri AI, а высокая цена не станет критичным фактором для покупателей Pro-линейки.

Пока речь идёт только о прогнозе IDC. Apple официально не подтверждала планы по повышению цен на iPhone 18 Pro.