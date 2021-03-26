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Новости

«Живые» обои от OnePlus 9 и 9 Pro доступны для всех

Смартфоны OnePlus 9 и 9 Pro пока доступны только блогерам и журналистам. Однако в сети уже появились приложения с «живыми» обоями для этих моделей. Они могут быть установлены на любые Android-устройства.

В сети доступны приложения OnePlus Wallpapers и Wallpaper Resources, которые вместе дают доступ к новым анимированным обоям от OnePlus.

Их нужно скачать и установить, позволив установку приложений из сторонних источников. После этого, необходимо открыть меню выбора обоев, там и будут новые заставки. В случае если этого не произошло, можно установить ещё «Google Обои».

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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