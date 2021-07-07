Тесты показали, что топовый OnePlus 9 Pro тормозит на многих приложениях

Специалисты ресурса AnandTech проанализировали производительность топового смартфона OnePlus 9 Pro, который оснащён процессором Snapdragon 888. И получили странные результаты.

В бенчмарках система демонстрирует свою мощь и работает на полной мощности. Но при повседневном использовании ситуация меняется. Это касается, к примеру, пакета Microsoft Office, браузера Google Chrome и так далее.

В последнем случае оказалось, что смартфон не использовал мощное ядро Cortex-X1, а иногда и вовсе задействовал только энергоэффективные ядра. А вот в браузере Vivaldi не обнаружилось никаких ограничений. Из-за этого бенчмарк Speedometer 2.0 в Chrome показал сначала 61,5, а затем и вовсе 16,8 балла. А в Vivaldi — честные 107 «попугаев».

Как отмечает источник, в разных приложениях OnePlus 9 Pro показывает 60-80% реальной мощности. Похоже, китайцы создали некий «чёрный список» приложений для этой цели.