Живое фото Xiaomi Pad 6 оказалось фейком

Агрегатор утечек SlashLeaks опубликовал изображение якобы нового планшета Xiaomi, но пользователи быстро обнаружили, что это фотография прошлогодней модели Xiaomi Pad 5 Pro.

Код модели 22081281AC, указанный на фото, подтверждает это. Опубликовавший фото источник ссылался на друга, который, по его словам, получил инженерный образец новой модели с IPS-дисплеем 11″ и чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, но этот рассказ также оказался плодом фантазии автора утечки.

Официальной информации о Xiaomi Pad 6 и 6 Pro пока нет, а их релиз ожидается весной.