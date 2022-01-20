Центробанк предложил полностью запретить в России криптовалюты и майнинг

В Центробанке России предлагают запретить, выпуск, майнинг и оборот криптовалют в стране. Это будет сделано для снижения уровня угроз, связанных с «криптой». Речь об этом идёт о докладе ЦБ.

Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры. Центробанк России

Вот что предлагает регулятор:

запретить любые операции, выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют на территории России;

запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты;

запретить майнинг криптовалют на территории России;

блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги;

улучшить информационный обмен для отслеживания сделок с криптовалютами;

установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа, если продавцами и покупателями выступают резиденты РФ, как юридические, так и физические лица. Причём это касается оплаты товаров, услуг и прочего.

Пока неясно, когда это произойдёт, но, похоже, ждать осталось недолго.

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