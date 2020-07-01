Зачем Apple убирает зарядное устройств из комплектации

Большинство почитателей продукции Apple и потенциальные покупатели iPhone 12 были раздосадованы недавними предположениями некоторых аналитиков, которые спрогнозировали, что из комплекта поставки iPhone 12 уберут не только EarPods, но и зарядное устройство. Вслед за этим сразу посыпались гневные отзывы в сторону производителя. Но какова же причина такой жадности?

Все это делается из-за того, чтобы создать компактную коробку для смартфона. Она будет очень тонкой, ведь в ней наличествует лишь смартфон. Никто из производителей до такого пока не додумался. Уменьшив коробку, компания добьется уменьшения затрат не только на выпуск упаковки, но и на транспортировку. Но стоит ли это того, чтобы злить потенциальных клиентов?

Понравится ли это пользователям? Вряд ли. Смириться с отсутствием наушников можно, но только не с зарядным устройством. Все это приведет к тому, что для устройства, стоимостью в 1 000 долларов придется еще дополнительно приобретать зарядное устройство. Это уже позволит Apple еще больше заработать на продаже аксессуаров к смартфону.

Что касается самого iPhone 12, то его выход ожидается в сентябре, хотя не исключается худший вариант, по которому девайс представят позже. А вот судя по последним утечкам пока не совсем ясно, получит ли аппарат частоту обновления дисплея в 120 Гц или нет. А вот из положительных новостей выделим то, что оптика iPhone 12, скорее всего позволит снимать видео в разрешении 4К и с частотой 240fps.