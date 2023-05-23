ЮMoney выпустили платёжный стикер для бесконтактной оплаты

Сервис ЮMoney объявил о выпуске платёжного стикера для быстрой оплаты покупок. Стикер оснащён NFC-чипом и выпускается на базе платёжной системы «Мир».

При помощи стикера пользователи ЮMoney, которые прошли полную или упрощенную идентификацию, могут воспользоваться снятием наличных средств в банкоматах с бесконтактным обслуживание. Сам стикер будет подвязан к счёту кошелька.

Стикер ЮMoney поставляется с двумя дополнительными клеевыми слоями, которые могут быть использованы для повторного наклеивания.

За оплату стикером будет начисляться кэшбэк:

до 5% баллами от ЮMoney;

до 30% рублями по программе лояльности системы «Мир».

Заказать NFC-стикер может любой пользователей ЮMoney на сайте или через официальное приложение. Стоимость с доставкой по России составит 699 рублей.