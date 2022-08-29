В продажу поступила «Яндекс Станция 2» в песочном цвете

Компания «Яндекс» запустила в продажу колонку «Станция» второго поколения в песочном цвете. Стоимость устройства составляет 16 990 рублей.

Напомним, что в момент старта продаж в мае колонка была доступна только в чёрном цвете, а в июле стали доступны синяя и бордовая версии.

Приобрести устройства можно на Яндекс Маркете, а после 1 сентября — в «М.Видео», «Эльдорадо», «Технопарке», DNS, ОZON, «Связном», «Ситилинке» и у других ритейлеров.

Главным отличием второго поколения является полностью новый дизайн. Вверху появился LED-экран с сенсорным управлением и множество других функций. Более подробно можно прочитать в нашем обзоре на «Яндекс Станция 2».

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