«Яндекс» опубликовал собственный инструмент для ускорения разработки мобильных приложений DivKit

Компания «Яндекс» опубликовала в открытом доступе исходные коды фреймворка (библиотеки) DivKit. Данные размещены на GitHub под открытой лицензией Apache 2.0.

Этот фреймворк предназначен для ускорения разработки мобильных приложений за счёт изменения интерфейса со стороны сервера. Разработчики просто меняют интерфейс на лету, не обновляя само приложение. Такой подход используют в «Едадиле», «Маркете», «Алисе», «Яндекс ТВ» и других сервисах компании.

Система работает с Android, iOS и веб-приложениями, серверную часть можно разрабатывать на языках Kotlin, TypeScript и Python. В компании утверждают, что ознакомиться с фреймворком можно «за час-два».

На его разработку ушло 5 лет. Фреймворк DivKit подходит для новых и существующих проектов.

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