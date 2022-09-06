Яндекс 360 для бизнеса запустил видеотрансляции

Теперь в сервисе видеовстреч Телемост появилась возможность вести трансляции: с их помощью можно проводить лекции, вебинары, презентации для клиентов и другие мероприятия. В эфире одновременно может быть до 40 человек, а смотреть трансляцию и общаться в чате — до 10 000.

Для подключения к трансляции понадобится ссылка. Трансляцию можно запланировать заранее: тогда она попадет в Календарь всем приглашённым. Организаторы могут записать и сохранить встречу, а также переписку в чате.

Трансляции доступны пользователям Яндекс 360 для бизнеса в рамках тарифов «Оптимальный» и «Расширенный». Их можно создавать и смотреть в вебе и мобильном браузере, а также в приложении для компьютера.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!