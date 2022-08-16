Яндекс 360 обновил Почту для iOS и Android. И теперь в мобильной Почте стало проще найти нужное.

В обновленном приложении мобильной Почты алгоритмы помогают пользователям с созданием правил обработки писем. Раньше для этого приходилось самим прописывать их в настройках. А теперь, если пользователь обычно переносит билеты на поезд и самолет в папку «Поездки», приложение само предложит завести правило.

Также в приложении стало легче найти непрочитанные письма. Чтобы их увидеть, достаточно выбрать соответствующий фильтр.

Еще в приложении теперь можно закрепить письмо в начале списка сообщений. Об этой функции очень просили пользователи. Она полезна в разных ситуациях. Например, если пользователь собрался за город на музыкальный фестиваль, удобно закрепить письма с билетами и программой.

Новые возможности доступны не только в приложении, но и в веб-версии Почты. Кроме того, в версии для компьютера появились напоминания, которые тоже не дают забыть про важные письма.

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