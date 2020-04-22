Яндеск запустил собственный мессенджер

Яндекс выпустил собственный мессенджер для тестовых, видео и голосовых сообщений. Приложение умеет автоматически переводить голосовые сообщения в текст. Для этого используется платформа SpeechKit, которая также работает в голосовом помощнике Алиса.

Кроме того, чтобы пользоваться функционалом Яндекс.Мессенджера достаточно обойтись веб-версией. Она доступа в виде виджета на главной странице Яндекса и в Яндекс.Браузере.

Виджет на главной странице Яндекса

Стоит отметить, что Мессенджер является обновлением сервиса — Яндекс.Чат. Предыдущая версия была доступна только в приложении Яндекс и позволяла вести переписку с представителями различных компаний, магазинов, а также общаться с помощником Алиса.