Яндеск запустил собственный мессенджер
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Яндеск запустил собственный мессенджер

Яндекс выпустил собственный мессенджер для тестовых, видео и голосовых сообщений. Приложение умеет автоматически переводить голосовые сообщения в текст. Для этого используется платформа SpeechKit, которая также работает в голосовом помощнике Алиса.

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Кроме того, чтобы пользоваться функционалом Яндекс.Мессенджера достаточно обойтись веб-версией. Она доступа в виде виджета на главной странице Яндекса и в Яндекс.Браузере.

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Виджет на главной странице Яндекса

Стоит отметить, что Мессенджер является обновлением сервиса — Яндекс.Чат. Предыдущая версия была доступна только в приложении Яндекс и позволяла вести переписку с представителями различных компаний, магазинов, а также общаться с помощником Алиса.

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