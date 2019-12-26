«Яндекс» выпустил сервис предсказаний на 2020 год

Компания Яндекс представила новый сервис под названием «Дзеноскоп». Благодаря ему можно познакомиться с «живой» Луной, а также получить от неё предсказание на грядущий 2020 году.

Для генерации предсказаний берутся посты из собранной базы материалов проекта «Яндекс.Дзен». В работу были взяты около 4 тысяч постов на различные темы, каждый можно почитать под предсказанием.

Чтобы запустить «Дзеноскоп» нужно перейти на специальную ссылку и отсканировать QR-код. После этого появится Луна с человеческим лицом и голосом юмориста Владимира Маркони.

«Дзеноскопа» является новогодним проектом от Яндекса и относится к нему серьезно не стоит.