«Яндекс» выпустил сервис предсказаний на 2020 год
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Новости

«Яндекс» выпустил сервис предсказаний на 2020 год

Компания Яндекс представила новый сервис под названием «Дзеноскоп». Благодаря ему можно познакомиться с «живой» Луной, а также получить от неё предсказание на грядущий 2020 году.

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Для генерации предсказаний берутся посты из собранной базы материалов проекта «Яндекс.Дзен». В работу были взяты около 4 тысяч постов на различные темы, каждый можно почитать под предсказанием.

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Чтобы запустить «Дзеноскоп» нужно перейти на специальную ссылку и отсканировать QR-код. После этого появится Луна с человеческим лицом и голосом юмориста Владимира Маркони.

«Дзеноскопа» является новогодним проектом от Яндекса и относится к нему серьезно не стоит.

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