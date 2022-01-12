«Яндекс» присоединилась к разбирательству ФАС против Apple

Компания «Яндекс» вступила в антимонопольное разбирательство против Apple. Оно связано с ограничениями, которые корпорация налагает на альтернативные методы оплаты в App Store. Также к делу подключилась ассоциация «Интернет-видео», которая объединяет онлайн-кинотеатры.

Главной претензией является комиссия в 30%, поскольку это «затрагивает их [компаний] права и интересы как разработчиков приложений».

В рамках разбирательства планируется доказать вину Apple с технической стороны. По мнению юристов, «Яндекс» и «Интернет-видео» смогут лучше обосновать это. Само дело будет рассмотрено 13 января. Если Apple проиграет дело, компании грозит оборотный штраф от 100 тыс. рублей до 2% выручки.

Пока что в самой корпорации не давали комментариев по этому поводу.