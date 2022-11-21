Яндекс обновил браузер для бизнеса и выпустил версию для macOS

В новой версии Яндекс Браузера для организаций появились новые групповые политики — настройки, которые можно задать сразу для всех сотрудников. Теперь системные администраторы смогут интегрировать в браузер любые расширения — утилиты из магазинов расширений или собственной разработки. Например, можно добавить в него расширения для «1C:Предприятие», а в папку «Закладки» внести полезные коллегам ссылки (на внутренний портал, вебинары или необходимые программы).

Браузер для бизнеса теперь доступен не только на Windows и Linux, но и на macOS: в сегменте малого и среднего бизнеса доля рабочих мест на macOS достигает 20%.

Также обновилась политика по скачиванию файлов из интернета: это поможет защитить сотрудников от вредоносного ПО и опасных файлов.