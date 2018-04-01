Яндекс может запустить виртуального оператора связи

Сейчас в России наблюдается странная тенденция – создавать собственного мобильного оператора, а если быть точнее – виртуального. В этот раз компания Яндекс планирует войти на рынок мобильной связи. Работать всё будет на мощностях Tele2.

Сам Яндекс заявил, что планов по запуску виртуального оператора пока нет, а Tele2 отказались от комментариев. Но близкий источник к компании заверяет, что Яндекс ведёт активные переговоры с операторами связи.

Если информация подтвердится, то виртуального оператора внедрят в подписку «Яндекс.Плюс», а пользователи смогут пользоваться всеми сервисами компаниями на особых условиях.

Похожая попытка запуска сотового оператора была у ВКонтакте на базе Мегафона. Соцсеть запустила оператора VK Mobile в июле 2017 года, но в марте 2018 проект закрылся.