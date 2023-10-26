Яндекс Карты представили Карты нового поколения для водителей

Новые Карты получили высокую детализацию с отображением разметки по полосам, парковочными местами и островками безопасности. По словам представителей Яндекса, такое решение позволит легче ориентироваться в пути.

Разметки доступны в приложениях Яндекс Карты и Навигатор. На данный момент новое поколение карт доступно в Москве в пределах ТТК, в центральных районах и основных магистралях Уфы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Вместе с подробной разметкой дорог это поможет водителям легче ориентироваться — даже при сбоях GPS.

Для включения новой карты достаточно перейти в раздел Навигатора или построить маршрут для автомобиля. Кроме карт, обновилась камера, следующая вдоль маршрута: теперь отображается больше пути и дорожных событий, включая ДТП и ремонтные работы.