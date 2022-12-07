Яндекс адаптировал 10 сервисов для незрячих пользователей

Сервисы и приложения Яндекса постепенно получают работу с программами экранного доступа. Уже сегодня 10 сервисов и приложений Яндекса стали поддерживать работу с программами экранного доступа. Такие программы — их ещё называют скринридерами — зачитывают вслух содержимое экрана, позволяя незрячим пользователям воспринимать интерфейс на слух.

Первым сервисом Яндекса, который начал полноценно работать со скринридерами, стало Такси — его адаптировали в ноябре 2021 года. Затем список пополнили Поиск, Яндекс Лавка, Браузер, клиенты Диска для компьютеров и смартфонов, веб-версия Карт, приложения Почты и Переводчика, приложение Яндекс с Алисой, а также Умная камера.

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Теперь незрячие люди могут пользоваться основными возможностями этих сервисов без посторонней помощи. Так, в веб-версии Карт можно найти ближайший магазин, уточнить часы его работы и проверить, сколько до него добираться. В Лавке — выбрать и заказать любимый сорт сыра или целый обед. А Умная камера упрощает взаимодействие с окружающим миром: с её помощью можно узнать, что написано на этикетках, в документах и объявлениях.

В будущем Яндекс обещает больше адаптированных сервисов. За работой в этом направлении следит команда экспертов, среди которых есть незрячие люди. Они регулярно оценивают, насколько удобно пользоваться разными сервисами Яндекса, составляют внутренний рейтинг доступности и дают рекомендации, что стоит улучшить.

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