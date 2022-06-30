В Яндекс Go появились новые самокаты Ninebot Max Plus

Компания Яндекс обновила парк своих самокатов Ninebot Max Plus 2022 года выпуска. Самокаты теперь оснащены держателем для телефона с беспроводной зарядкой, чтобы пользователи могли заряжать устройство прямо в пути.

На одном полном зарядке самокат способен проехать до 90 км или до 5 часов поездки. Когда самокат будет близок к разрядке, пользователя об этом предупредит Алиса. Голосовой помощник даст и другие подсказки по ходу поездки. Например, при разблокировке и блокировке самоката, а также при нажатии кнопки “Где самокат” в приложении, чтобы найти свой.

Подсветка самоката подскажет, какой лучше выбрать — например, свободный и полностью заряженный самокат подсвечен на руле белым цветом. Подсвеченный жёлтым самокат уже кем-то забронирован или находится в режиме ожидания.

Также обновились тарифные планы. Например, появился тариф Фикс, он подходит для поездок по конкретному адресу — когда пользователь выбирает точку «Б» и сразу видит стоимость поездки. В этом тарифе есть навигация по Яндекс Картам, чтобы построить самый удобный и быстрый путь до места. Через один аккаунт можно забронировать до трёх самокатов. Арендовать несколько самокатов можно двумя способами: либо через кнопку «Взять ещё один самокат», которая появится в приложении после брони первого самоката, либо с помощью сканера QR-кода в приложении.

Подписчики Яндекс Плюс могут подключить абонемент на самокаты. С ним бесплатный старт в любом тарифе и 15 минут бесплатного ожидания в поездке. Стоимость аренды поминутного тарифа самоката: 50 рублей за бронь, далее от 7 рублей в минуту. Подписчикам Яндекс Плюса сервис вернёт 5% баллами за каждую поездку.

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