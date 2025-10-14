Предзаказы на обновленный HUAWEI MatePad 12 X начали принимать в России

В российских магазинах электроники стартовал предзаказ на обновленный планшет HUAWEI MatePad 12 X, который представили 19 сентября в Париже.

Устройство получило 12-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор на 10 100 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт, продвинутые ИИ-функции, а также цельнометаллический корпус с бесшовной отделкой.

Подробнее о HUAWEI MatePad 12 X Дебютировал обновленный планшет HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte

Планшет представлен в двух версиях:

HUAWEI MatePad 12 X (12/256 ГБ, фирменная клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard) — от 49 990 рублей;

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte (12/256 ГБ, фирменная клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard) — от 54 990 рублей.

До 27 октября действуют специальные условия предзаказа: при покупке базовой версии предоставляется скидка 5000 рублей и год защиты экрана, а при выборе PaperMatte-версии покупатели получают стилус HUAWEI M-Pencil Pro за 1 рубль и тот же год защиты экрана в подарок. Позже стилус M-Pencil Pro можно будет приобрести отдельно за 9 990 рублей.