Предзаказы на обновленный HUAWEI MatePad 12 X начали принимать в России | The GEEK
close
Новости

Предзаказы на обновленный HUAWEI MatePad 12 X начали принимать в России

Цены стартуют от 49 990 рублей без учета традиционных спецпредложений.

В российских магазинах электроники стартовал предзаказ на обновленный планшет HUAWEI MatePad 12 X, который представили 19 сентября в Париже.

Устройство получило 12-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор на 10 100 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт, продвинутые ИИ-функции, а также цельнометаллический корпус с бесшовной отделкой.

Подробнее о HUAWEI MatePad 12 X

Дебютировал обновленный планшет HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte

Планшет представлен в двух версиях:

  • HUAWEI MatePad 12 X (12/256 ГБ, фирменная клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard) — от 49 990 рублей;
  • HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte (12/256 ГБ, фирменная клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard) — от 54 990 рублей.

До 27 октября действуют специальные условия предзаказа: при покупке базовой версии предоставляется скидка 5000 рублей и год защиты экрана, а при выборе PaperMatte-версии покупатели получают стилус HUAWEI M-Pencil Pro за 1 рубль и тот же год защиты экрана в подарок. Позже стилус M-Pencil Pro можно будет приобрести отдельно за 9 990 рублей.

id·212472·20251014_0950
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
HONOR MagicPad 3 Pro установил новый рекорд в AnTuTu
В России стартовали продажи новой серии смартфонов HUAWEI nova 14
HUAWEI готовит к выходу линейку смартфонов Mate 80
Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах
Наушники HUAWEI FreeBuds 7i с умным шумоподавлением вышли в России
Продажи смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 и WATCH D2 стартовали в России
Вышел XPPen Artist Ultra 16: первый графический планшет в мире с 4K OLED-дисплеем
Xiaomi представила планшеты Pad 8 и 8 Pro
Xiaomi представила новый доступный планшет Redmi Pad 2 Pro
Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов
Продажи наушников HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC стартовали в России
В России открыли предзаказ на умные часы серии HUAWEI WATCH GT 6 и HUAWEI WATCH D2
Дебютировал обновленный планшет HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte
HUAWEI представила серию смартфонов nova 14 с упором на портретную съемку
HUAWEI представила компактный планшет MatePad Mini
Samsung представила планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra — еще тоньше, еще мощнее
Продажи HUAWEI MatePad 11,5 2025 стартовали в России
Дизайн HUAWEI MatePad Mini подтвержден официально: живые фото появились в сети
HUAWEI готовит к выходу наушники-клипсы FreeClip 2 и два новых планшета

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  2. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  4. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  5. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  6. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры
Смотреть все обзоры