Xiaomi запустила продажи 70-дюймового телевизора за $510

Xiaomi запустила в Китае продажи большого и доступного телевизора Mi TV ES70. Его диагональ составляет 70 дюймов, а стоимость — $510. Доступно устройство на китайской популярной площадке JD.

У телевизора разрешение 4K, охват 94% цветового пространства DCI-P3, а также максимальная яркость 700 кд/кв.м. Процессором служит четырехъядерный Arm Cortex-A55. Объем оперативной памяти — 2 Гб, встроенной — 32 Гб.

Mi TV ES70 оснастили двумя громкоговорителями общей мощностью в 25 Вт, встроенными адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.0.