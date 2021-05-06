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Новости

Xiaomi вышла на первое место на российском рынке смартфонов

Согласно новейшему отчету аналитической компании Canalys за первый квартал 2021 года, компания Xiaomi, впервые в истории возглавила рейтинг ведущих производителей смартфонов в России. Доля Xiaomi от общего объема смартфонов, поставленных в отчетный период, составила 32%.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прирост составил впечатляющие 125% – самый серьезный рост среди ведущей тройки компаний. В прошлом же квартале доля Xiaomi на российском рынке составляла 24%.

Год назад Xiaomi занимала в рейтинге Canalys третье место, а уже в третьем квартале переместилась на вторую строчку. На глобальном рынке компания по-прежнему занимает второе место по количеству отгруженных смартфонов. 

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