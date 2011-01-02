Xiaomi выпустила робот-пылесос с камерой ToF

Китайский бренд Xiaomi представил новый робот-пылесос Mijia 1T. Пока что он доступен по предзаказу за 300 долларов, но на релизе цена может вырасти.

Утверждается, что пылесос умеет работать до 180 минут в автономном режиме, ёмкость аккумулятора составляет 5200 мА•ч.

Давление всасывания составляет целых 3000 Па, а построение карты стало впятеро точнее. Также значительно улучшились планирование маршрута и управление картой в целом. Робот может строить карты помещений площадью до 240 м2.

Новинка оснащена японским бесщёточным двигателем с четырьмя уровнями мощности. Ёмкость пылесборника составляет 550 мл, а для воды — 250 мл.

Пылесос оснастили двумя гироскопами, оптическими датчиками и сенсорами, которые позволят ему не свалиться со ступенек. Для управления можно использовать фирменное приложение Mijia. Оно также поддерживает голосовое управление Xiao Ai и может быть связан с другими продуктами Mijia.