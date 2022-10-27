Xiaomi выпустила огромный доступный 4K-телевизор Redmi TV X86

Xiaomi представила еще один телевизор доступный Redmi TV X86. У него панель на 86 дюймов, разрешение 4K и ценник в $690.

Во время презентации производитель сделал акцент, что телевизор вмещается в 99,9% китайских лифтов, так что проблем с доставкой не будет. Что по лифтам других стран неизвестно.

Redmi TV X86 поддерживает технологию компенсации движения MEMC и отображает более 1 млрд цветов. Частота обновления экрана — стандартные 60 Гц. Также есть два 10-ваттных динамика с поддержкой DTS, четырёхъядерный процессор, двухдиапазонный Wi-Fi, два порта HDMI 2.0 и USB 3.0.

Стоимость, как и упоминали выше, составляет $690.

Также Xiaomi сегодня представила свою долгожданную линейку Redmi Note 12. Про смартфоны можно почитать тут и тут.