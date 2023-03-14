Redmi выпустила телевизор под управлением Amazon Fire OS за $170

Redmi представила в Индии свой первый телевизор под управлением Amazon Fire OS 7. Розничная стоимость устройства стартует с $170, его полное название Redmi Smart Fire TV 32.

У новинки 32-дюймовая ЖК-панель с разрешением 1366 х 768 пикселей и кадровой частотой 60 Гц. У процессора четыре ядра Arm Cortex-A35 и GPU Arm Mali-G31 MP2. Объем оперативной памяти составляет 1 Гб, флеш-память на 8 Гб.

Redmi Smart Fire TV 32 оснастили двумя 20-ваттными динамиками суммарной мощностью 20 Вт, также есть поддержка технологий Dolby Audio, DTS-HD и DTS Virtual: X.

Конечно же, операционная система Amazon Fire OS 7 обязывает иметь голосовой помощник Alexa. В комплекте идет пульт дистанционного управления с поддержкой голоса, который отличается от тех, которые обычно идут с телевизорами на базе Android TV.

Также есть адаптер Wi-Fi, Bluetooth 5.0, порты HDMI и USB.

Пока новинка доступна для покупки в Индии.