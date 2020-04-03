Xiaomi выпустила два новых смарт-телевизора

Xiaomi продолжает выпуск смарт-телевизоров. В этот раз компания представила 75-дюймовый телевизор под названием Xiaomi Full Screen TV Pro 75.

Новинка оснащена четырехъядерным 64-разрядным процессором, 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб флеш-памяти. Работает устройство под управлением PatchWall. В телевизоре сразу предустановлено несколько видео-сервисов: Tencent Video, Youku и VOD.

Разрешение дисплея 4К с возможностью воспроизводить 8K-контент подгоняя его под соответствующий масштаб картинки. Среди прочего, поддержка технологии Dolby Audio, голосовых команд и подключение к системе умного дома.

Стоимость телевизора Xiaomi Full Screen TV Pro 75 составляет 846 долларов.

Более доступная модель с 60-дюймовым дисплеем под названием Mi TV 4A, обладает поддержкой разрешения 4K, голосового помощника XiaoAI и также работает под управлением PatchWall. За скорость работы отвечает 64-битный процессор и 2 Гб оперативной памяти. Для хранения данных имеется 16 Гб.

Обновлённый Mi TV 4A обойдётся в 280 долларов США. Старт продаж запланирован на 4 апреля.