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Новости

Xiaomi выпустила аналог зарядки для iPhone 12

Xiaomi решила выпустить новый аксессуар для своих смартфонов и это стала 20 Вт зарядка с портом USB-C. Аналогичное устройство, которое соответствует оригинальному адаптеру питания Apple за 2 тысячи рублей. Однако, Xiaomi предлагает его гораздо дешевле, всего за $6 (около 500 рублей).

  • Xiaomi 20 Wt 3
  • Xiaomi 20 Wt 2
  • Xiaomi 20 Wt 1

Новинка рассчитана на электрическую сеть с напряжением до 240 В. Для некоторых европейских стран в комплекте будет идти переходник на другую вилку.

Зарядка уже появилась в продаже на китайской площадке JD.

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Источник:
JD.com
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