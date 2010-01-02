Xiaomi выпустила первый 8K-телевизор

Xiaomi показа свой первый 8K-телевизор стоимостью 49 999 юаней (около 578 тысяч рублей). Новинка под названием Mi TV Master Extreme Edition имеет 82-дюймовой Mini LED-матрицей с частотой обновления 120 Гц, а также поддержку технологий HDR10+, Dolby Vision и яркость 2000 нит.

Телевизор оснащается 8 динамиками Dolby Atmos и DTS audio, а за всю работу устройства отвечает процессор с 4 ГБ ОЗУ. Для хранения данных имеется 256 ГБ памяти. Из портов есть три HDMI 2.1, два USB, S/PDIF и Ethernet. Работает устройство под управлением фирменной оболочки Xiaomi MIUI TV, но пока только на китайском языке.

Также была показана и более бюджетная модель с идентичной диагональю, но с поддержкой 4K и шестью динамиками. Стоимость составляет 9 999 юаней (около 115 тысяч рублей).

Новинки начнут продаваться в Китае с 21 октября.