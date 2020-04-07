Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам в России

Коронавирус изменил жизнь до неузнаваемости. Розничные магазины закрыты, но смартфоны остались смартфонами, спрос на них не упал. Впрочем, покупатели предпочитают выбирать новинки на электронных прилавках.

По итогам прошедшего месяца явным лидером продаж смартфонов стал бренд Xiaomi, обошедший своих конкурентов – Samsung и Honor.

Представители розничных торговых сетей сообщили, что в марте этого года на долю Xiaomi пришлось 23% проданных устройств. Продукция Samsung и Honor занимает вторую и третью строчку в рейтинге с показателями в 22,6% и 19,6% соответственно.

Продавцы уверяют, что основное преимущество Xiaomi над другими брендами удалось занять за счёт большого количества товаров стоимостью до 10 000 рублей.

Xiaomi смогла нарастить продажи за счёт сбалансированного ассортимента и большого выбора моделей по доступной цене, а также благодаря техническим решениям.

Также производитель значительно расширил поддержку своих смартфонов. Количество рекламы и акций растёт и этим привлекает покупателей.

Однако другой эксперт заявил, что пандемия в этом году может снизить количество проданных смартфонов. Но при этом компания Xiaomi увеличит своё присутствие на рынке электроники.