Xiaomi Smart Band 7 Pro сравнили с другими Smart Band на фото

Сегодня в Китае начались продажи флагманского фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 7 Pro. Внешним видом они больше напоминают смарт-часы, обладая довольно крупным дисплеем на 1,64 дюйма и прямоугольным корпусом.

Первые обладатели Xiaomi Smart Band 7 Pro уже начали публиковать фотографии и отзывы на продукт. Кроме того, нашлись и те, кто решил сравнить новинку с прошлыми поколениями.

Увеличенный дисплей позволяет вместить больше полезной информации на один экран. Тем более можно использовать циферблаты, похожие на классические часы – всё как у полноценных смарт-часов.

Напомним, часы получили функцию Always on display, долгожданный GPS-модуль и встроенный NFC.

В Китае стоимость Xiaomi Smart Band 7 Pro начинается от 399 юаней.

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